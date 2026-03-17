ترکیه: آنکارا آماده میزبانی از مذاکرات روسیه و اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از آعلام آمادگی آنکارا برای میزبانی از دور جدیدی از مذاکرات میان روسیه و اوکراین خبر داد.

بر اساس اعلام این منبع آگاه، ترکیه در بالاترین سطح پیشنهادی برای میانجیگری دور جدیدی از مذاکرات درباره اوکراین را ارائه کرد؛ اما تصمیم گیری درباره برگزاری آن به خود طرف‌ ها برمی‌ گردد.

این در حالیست که آخرین دور مذاکرات میان مسکو و کی یف ۱۷و ۱۸ فوریه به میزبانی ژنو و با مشارکت روسیه، اوکراین و آمریکا برگزار شد، اما پس از آن نشست های آتی به حالت تعلیق در آمدند.