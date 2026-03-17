از تجمعات پر خطر چهارشنبه آخر سال دوری کنید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور به تاریخچه حوادث تلخ گذشته اشاره کرد و افزود: بر اساس سوابق گذشته، حضور مردم در این ایام و رفتارهای مخاطره‌آمیز در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی به شهروندان ما وارد کرده که منجر به حوادث تلخی همچون کوری چشم و سوختگی اندام‌ها شده است.

تغییر رویکرد در شرایط جنگ تحمیلی

رئیس سازمان اورژانس کشور با توجه به شرایط فعلی کشور، تأکید ویژه‌ای بر تغییر روش برگزاری این مراسم کرد و بیان داشت: امسال که در ایام جنگ تحمیلی هستیم، این تجمعات و اجتماعات را می‌توان در کنار خانواده‌های خود سپری کرد و فضا را مناسب‌تر ساخت تا سازمان‌های امدادی بتوانند در این ایام با آرامش خاطر و نگرانی کمتر به انجام مأموریت‌های خود بپردازند.

اولویت سازمان اورژانس؛ نجات مصدومان جنگ

این مقام مسئول با اشاره به حملات ناگوار و ناجوانمردانه که شبانه‌روز در شهرها در جریان است، تأکید کرد: هدف اصلی همکاران ما در اورژانس ۱۱۵ در این شرایط، توانایی ارائه به موقع خدمات به مصدومان ناشی از حملات جنگی و رساندن آنان به مراکز درمانی است تا همکاران ما در بخش اورژانس و بیمارستان‌ها بتوانند خدمات لازم را به بهترین نحو ارائه دهند.

وی افزود : تمام فکر و ذکر همکاران سازمان اورژانس کشور باید این باشد که مصدومان ناشی از جنگ را بتوانند با سرعت و دقت مورد حمایت قرار دهند و خدمات درمانی را در سریع‌ترین زمان ممکن به آنان برسانند.