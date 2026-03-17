۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

از تجمعات پر خطر چهارشنبه آخر سال دوری کنید

رئیس سازمان اورژانس کشور در پیامی به شهروندان نوشت: با توجه به شرایط ویژه جنگ تحمیلی، از مردم می‌خواهم تا به جای تجمعات پرخطر، این ایام را در کنار خانواده سپری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور به تاریخچه حوادث تلخ گذشته اشاره کرد و افزود: بر اساس سوابق گذشته، حضور مردم در این ایام و رفتارهای مخاطره‌آمیز در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی به شهروندان ما وارد کرده که منجر به حوادث تلخی همچون کوری چشم و سوختگی اندام‌ها شده است.

تغییر رویکرد در شرایط جنگ تحمیلی

رئیس سازمان اورژانس کشور با توجه به شرایط فعلی کشور، تأکید ویژه‌ای بر تغییر روش برگزاری این مراسم کرد و بیان داشت: امسال که در ایام جنگ تحمیلی هستیم، این تجمعات و اجتماعات را می‌توان در کنار خانواده‌های خود سپری کرد و فضا را مناسب‌تر ساخت تا سازمان‌های امدادی بتوانند در این ایام با آرامش خاطر و نگرانی کمتر به انجام مأموریت‌های خود بپردازند.

اولویت سازمان اورژانس؛ نجات مصدومان جنگ

این مقام مسئول با اشاره به حملات ناگوار و ناجوانمردانه که شبانه‌روز در شهرها در جریان است، تأکید کرد: هدف اصلی همکاران ما در اورژانس ۱۱۵ در این شرایط، توانایی ارائه به موقع خدمات به مصدومان ناشی از حملات جنگی و رساندن آنان به مراکز درمانی است تا همکاران ما در بخش اورژانس و بیمارستان‌ها بتوانند خدمات لازم را به بهترین نحو ارائه دهند.

وی افزود : تمام فکر و ذکر همکاران سازمان اورژانس کشور باید این باشد که مصدومان ناشی از جنگ را بتوانند با سرعت و دقت مورد حمایت قرار دهند و خدمات درمانی را در سریع‌ترین زمان ممکن به آنان برسانند.

کد خبر 6777240
محدثه رمضانعلی

