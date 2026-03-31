۴۵ هزار تماس با اورژانس اجتماعی در زمان جنگ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در حاشیه افتتاح اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در زبرخان خراسان رضوی با اشاره به نقش حیاتی اورژانس اجتماعی در کاهش آسیب‌ها و هزینه‌ها اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی در اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون ۹ هزار عملیات حمایتی نیز برای خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ انجام شد که در کاهش ترومای ناشی از جنگ مؤثر بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: با افتتاح اورژانس اجتماعی (۱۲۳) در شهرستان زبرخان از روز دوشنبه ۱۰ فروردین ماه امسال، تعداد این مراکز در سراسر کشور به ۳۸۷ مورد رسید که با ۴۲۶ دستگاه خودرو و ۶۰۰ تیم سیار به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، در همین راستا برای راه‌اندازی و پشتیبانی اورژانس اجتماعی زبرخان مقرر شد یک دستگاه خودروی استیجاری با راننده قراردادی اختصاص یابد و طی یک ماه آینده یک دستگاه آمبولانس مجهز به شهرستان تحویل خواهد شد.

وی گزارشی تفصیلی از تعهدات سازمان بهزیستی برای جامعه هدف و معلولین شهرستان زبرخان در سال ۱۴۰۵ ارائه داد.