  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

۴۵ هزار تماس با اورژانس اجتماعی در زمان جنگ ثبت شد

مشهد- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی در اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون ۴۵ هزار تماس با اورژانس اجتماعی در کل کشور گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در حاشیه افتتاح اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در زبرخان خراسان رضوی با اشاره به نقش حیاتی اورژانس اجتماعی در کاهش آسیب‌ها و هزینه‌ها اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی در اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون ۹ هزار عملیات حمایتی نیز برای خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ انجام شد که در کاهش ترومای ناشی از جنگ مؤثر بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: با افتتاح اورژانس اجتماعی (۱۲۳) در شهرستان زبرخان از روز دوشنبه ۱۰ فروردین ماه امسال، تعداد این مراکز در سراسر کشور به ۳۸۷ مورد رسید که با ۴۲۶ دستگاه خودرو و ۶۰۰ تیم سیار به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، در همین راستا برای راه‌اندازی و پشتیبانی اورژانس اجتماعی زبرخان مقرر شد یک دستگاه خودروی استیجاری با راننده قراردادی اختصاص یابد و طی یک ماه آینده یک دستگاه آمبولانس مجهز به شهرستان تحویل خواهد شد.

وی گزارشی تفصیلی از تعهدات سازمان بهزیستی برای جامعه هدف و معلولین شهرستان زبرخان در سال ۱۴۰۵ ارائه داد.

کد مطلب 6788270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها