پیوستن ۳۰ هزار داوطلب متخصص به سازمان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی با ارتباط تصویری در آیین گشایش دومین هفته تابآوری به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار کرد: مشارکتهای مردمی در پشتیبانی از بهزیستی به ویژه در جنگ تحمیلی اخیر مشهود و نماد همبستگی ملی و تابآوری اجتماعی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: ۲ جنگ تحمیلی اخیر با وجود خسارات اقتصادی، اجتماعی و انسانی گسترده زمینهساز بازتعریف هویت جمعی و تقویت حس سرنوشت مشترک در میان ملت ایران شده است.
وی عنوان کرد: در طول جنگ اخیر در یک دوره ۴۰ روزه بیش از ۳۰ هزار داوطلب متخصص به سازمان بهزیستی پیوستند و کمکهای مردمی نیز به بیش از ۱۰ هزار و۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
حسینی تصریح کرد: حضور گسترده، چشمگیر و طولانیمدت مردم در صحنههای اجتماعی و خیابانی در روزهای اخیر نشاندهنده عمق همراهی و امید اجتماعی در جامعه و نشانهای از تابآوری بالای مردم و پیوند عمیق آنان با هویت جمعی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: طی این مدت بیش از ۳۰۶ هزار خدمت روانشناختی رایگان و آموزشهای تابآوری به بیش از ۶۵ هزار خانوار ارائه شده است که نشاندهنده سطح بالای مسئولیتپذیری اجتماعی در شرایط بحران است.
وی با اشاره به مأموریت سازمان بهزیستی در حفظ سلامت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر بر ضرورت توسعه همکاریها در حوزه تابآوری فرهنگی هویتمحور تأکید و آمادگی این سازمان را برای گسترش این تعاملات اعلام کرد.
