به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان سمنان در حسینیه شجره طیبه با اشاره به فضای معنوی این نشست، یاد شهدای دانشآموز و فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب و جنگ رمضان گرامی داشته شد و از خانوادههای معظم شهدای استان در شهرستانها و مناطق استان تجلیل به عمل آمد.
وی ضمن اشاره به نقش بیبدیل ایثارگران در تربیت نسل انقلابی، تأکید کرد: تجلیل از شهدا و خانوادههای بزرگوار آنان در صدر برنامههای آموزش و پرورش استان قرار دارد و وظیفه همه ماست که یاد و نام این عزیزان را در مدارس و برنامههای فرهنگی زنده نگه داریم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با ارائه گزارشی، از برنامهریزی برای برپایی مواکب خدمترسانی به مردم شریف ایران در مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
شریفی گفت: این مواکب در تمامی شهرستانها و مناطق استان و در قالب هفت کمیته تخصصی با هدف سازماندهی خدمترسانی اعم از اسکان و پشتیبانی، مواکب، فرهنگی، مشارکتهای مردمی، اطلاع رسانی و تبلیغ، درمانی، نظارت، بازرسی و امنیت فعالیت خواهند کرد.
در این نشست مجوز فعالیت تعدادی از کودکستانها در شهرستانهای سمنان، دامغان، گرمسار و شاهرود در ایام نوروز برای نگهداری داوطلبانه کودکان با درخواست کتبی والدین همچنین پیشنهاد راهاندازی قرائتخانههای نوروزی برای استفاده دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در آستانه برگزاری امتحانات نهایی، مورد بررسی قرار گرفت.
