به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح یک شنبه در نشست مشترک شورای معاونان اداره کل و مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان در محل اداره کل، بیان کرد: برنامه‌ریزی گسترده آموزش و پرورش استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ۱۳ موکب در مسیر ایوانکی تا میامی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این مواکب خدماتی نظیر راهنمایی و اطلاع‌رسانی به مسافران، پذیرایی در سه وعده غذایی، فراهم‌سازی امکان اقامه نماز و اجرای برنامه‌های فرهنگی را به زائران ارائه خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از تشکیل هفت کمیته تخصصی خبر داد و یادآور شد: مواکب، اطلاع‌رسانی و ارتباطات، فرهنگی، اسکان و پشتیبانی، مشارکت‌های مردمی، ارزیابی و نظارت امنیت و همچنین بهداشت، سلامت و مشاوره تشکیل شده و شهرستان‌ها نیز موظف به ایجاد کمیته‌های متناظر هستند.

شریفی با تأکید بر اهمیت اسکان زائران، بیان کرد: مدارس استان برای اسکان موقت زائران آماده‌سازی خواهند شد و خدمات اسکان در این ایام به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی همچنین از راه‌اندازی پایگاه‌های فرهنگی و عزاداری در شهرهای مختلف استان خبر داد و تصریح کرد: در هر شهر یک پایگاه فرهنگی یا حسینیه با محوریت آموزش و پرورش برای برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی و برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده است تا امکان بهره‌مندی عموم مردم از این برنامه‌ها فراهم شود.