۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

مردمانی که در برابر نمرود، آتش جنگ را برای وطن‌شان گلستان می‌کنند

امشب همه کسانی که برای دفاع از وطن پرچم برداشته راهی خیابان انقلاب شده‌اند؛ جلوی نمرود زمان ایستاده‌اند تا آتش جنگ را برای ایران گلستان کنند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: می‌گویند وقتی نمرود حضرت ابراهیم علیه‌السلام را به آتش انداخت، همه نگاه‌ها هراسان به آتش بود، اما در این میان گنجشکی مدام به آتش نزدیک می‌شد و برمی‌گشت از او پرسیدند: پرنده چه می‌کنی؟

گفت: «در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ریزم!» گفتند: «حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می‌ریزی بسیار زیادتر است! و این آب فایده‌ای ندارد!» جواب داد: «من شاید نتوانم آتش را خاموش کنم اما این آب را می‌آورم تا وقتی خداوند از من پرسید که بنده‌ام را بدون گناه در آتش انداختند تو چه کردی؟ بگویم: هر آن چه را که از توانم بر می آمد…»

حالا امشب همه کسانی که برای دفاع از وطن پرچم برداشته راهی خیابان انقلاب شده‌اند تا به برای وطن‌شان فریاد برآورند و ضرب شستشان را به دشمنان خیال باف نشان دهند حکم همان پرنده‌ای را دارند که قدر وسعشان آمده‌اند تا آتش دشمنان این سرزمین را خاموش کنند. مردمی که از کوچک و بزرگشان از پیر و جوان‌شان این بار جلوی نمرود زمان ایستاده‌اند تا آتش جنگ را برای ایران گلستان کنند.

مردمی که امروز افطار را در خیابان‌ها باز کردند و پرچم کشور را بالا نگه داشتند که بگویند وطن از خون و جان برایشان عزیزتر است و هیچ دشمنی حق تجاوز به آن را ندارد و وطن فروشان خائن بدانند که کشور فروختن عاقبتی چون عاقبت نمرود در انتظارشان خواهد بود.

