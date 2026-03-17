خبرگزاری مهر - مجله مهر: می‌گویند وقتی نمرود حضرت ابراهیم علیه‌السلام را به آتش انداخت، همه نگاه‌ها هراسان به آتش بود، اما در این میان گنجشکی مدام به آتش نزدیک می‌شد و برمی‌گشت از او پرسیدند: پرنده چه می‌کنی؟

گفت: «در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ریزم!» گفتند: «حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می‌ریزی بسیار زیادتر است! و این آب فایده‌ای ندارد!» جواب داد: «من شاید نتوانم آتش را خاموش کنم اما این آب را می‌آورم تا وقتی خداوند از من پرسید که بنده‌ام را بدون گناه در آتش انداختند تو چه کردی؟ بگویم: هر آن چه را که از توانم بر می آمد…»

حالا امشب همه کسانی که برای دفاع از وطن پرچم برداشته راهی خیابان انقلاب شده‌اند تا به برای وطن‌شان فریاد برآورند و ضرب شستشان را به دشمنان خیال باف نشان دهند حکم همان پرنده‌ای را دارند که قدر وسعشان آمده‌اند تا آتش دشمنان این سرزمین را خاموش کنند. مردمی که از کوچک و بزرگشان از پیر و جوان‌شان این بار جلوی نمرود زمان ایستاده‌اند تا آتش جنگ را برای ایران گلستان کنند.

مردمی که امروز افطار را در خیابان‌ها باز کردند و پرچم کشور را بالا نگه داشتند که بگویند وطن از خون و جان برایشان عزیزتر است و هیچ دشمنی حق تجاوز به آن را ندارد و وطن فروشان خائن بدانند که کشور فروختن عاقبتی چون عاقبت نمرود در انتظارشان خواهد بود.