پیام معاون علمی و ‌فناوری رئیس جمهور در پی شهادت دکتر لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متن پیام حسین افشین به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
خبر شهادت دکتر علی لاریجانی، برای من تنها یک خبر نبود؛ از دست دادن فردی بود که سالها به درایت، صلابت، نجابتش و هوشش تکیه کرده بودیم. هنوز باور این فقدان برایم دشوار است. با شنیدن این خبر، بیدرنگ خود را به محل حادثه رساندم؛ صحنهای که تا همیشه در ذهنم خواهد ماند و اندوه آن هرگز فروکش نخواهد کرد.
دکتر لاریجانی، یک رجل به تمام معنا بود؛ شخصیتی جامع که سیاست را نه ابزار قدرت، بلکه میدان مسئولیت میدانست. او مصداق بارز یک سیاستمدار وطندوست و دلسپرده به آرمانهایش بود؛ مردی که در سختترین بزنگاهها، عقلانیت را با شجاعت درآمیخت و هیچگاه از مسیر منافع ملی و عزت ایران فاصله نگرفت.
برای من، او فقط یک مدیر و سیاستمدار برجسته نبود؛ معلمی بود که از او آموختم چگونه میتوان همزمان دقیق اندیشید، عمیق دید و مسئولانه عمل کرد. فقدان او، نه فقط برای نظام حکمرانی کشور، بلکه برای همه ما که دل در گرو آینده ایران داریم، ضایعهای جبرانناپذیر است که البته زمین از مردان صالح، باهوش، نجیب با درایت و با صلابت طبق وعدهی الهی خالی نخواهد بود.
این مصیبت بزرگ را به ملت شریف ایران، خانواده معزز ایشان و همه همراهان و شاگردانش تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
حسین افشین»
