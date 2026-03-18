واکنش حماس به شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، جنبش حماس با صدور بیانیه ای، شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را در جریان تجاوز وحشیانه دشمن به رهبری، دولت و ملت کشورمان تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است، ما بر همبستگی خود با ایران در برابر تجاوز آمریکایی صهیونیستی تاکید می کنیم.

حماس اضافه کرد، ادامه تجاوز نظامی علیه ایران تهدیدی برای سراسر منطقه و ثبات آن به شمار می رود.

جنبش مذکور به مواضع شهید لاریجانی در حمایت از مسئله فلسطین اشاره و تاکید کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی مسئول تبعات خطرناک این تجاوزات هستند.