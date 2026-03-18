۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

وزیر جهاد کشاورزی: پویش‌ درختکاری «سرو ایران» استمرار یابد

وزیر جهاد کشاورزی درختکاری و حفظ منابع طبیعی را از دغدغه‌ها و خواسته‌های بنیادین رهبر شهید انقلاب دانست و خواستار همگانی‌سازی و استمرار حرکت جهادی «سرو ایران» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه وبیناری امنیت غذایی با اشاره به جایگاه رفیع درختکاری و حفظ منابع طبیعی در سیره رهبر شهید انقلاب، درختکاری را یکی از مؤلفه‌های امنیت زیستی دانست و تصریح کرد: دغدغه‌های همیشگی رهبر فقید انقلاب در حوزه منابع‌طبیعی، چراغ راهی است که باید با تمام توان و بدون وقفه طی شود.

وی با بیان این که حملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی باعث شد تا مراسم‌های درختکاری در سراسر کشور مظلوم واقع شود، از اقدام سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در راه‌اندازی قرارگاه جهادی «سرو ایران» تقدیر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنان خود، از تمام نهادهای اجرایی خواست تا به منظور گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، شهدای جنگ رمضان و شهدای مدرسه میناب و همچنین نمایش اتحاد و همدلی، در اجرای پویش‌های درختکاری «سرو ایران» مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: این حرکت‌ها باید در راستای تحقق کامل طرح مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» و پاسداشت خون شهیدان پیش برود.

کد خبر 6778049
فاطمه امیر احمدی

