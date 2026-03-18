به گزارش خبرگزاری مهر، شرح وظایف مهدهای قرآن سراسر کشور در شرایط جنگی ابلاغ شد.متن ابلاغیه سیدمحمود چاوشی؛ مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن خطاب به کانونهای مهد قرآن و سایر مؤسسات و مراکز وابسته این مؤسسه در سراسر کشور به شرح زیر است:
الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ؛ امروز کافران از [شکست] دین شما ناامید شدهاند، بنابراین از آنان مترسید و از من بترسید.
مدیران محترم شعب و کانونهای سراسر کشور
با احترام و آرزوی توفیقات روزافزون الهی در سایهسار قرآن کریم و قبولی طاعات و عبادات در ماه میهمانی خدا و عرض تسلیت مجدد شهادت بزرگ پرچمدار حامی قرآن کریم در قرن اخیر، رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنهای (قدس سره)؛ به اطلاع میرساند در راستای وظایف و نقشآفرینی مؤثر و هدفمند فعالان قرآنی در عرصههای حساس و شرایط موجود کشور با دعا برای نصرت و پیروزی نهایی رزمندگان میهن اسلامی ایران توجه همکاران ارجمند را به موارد ذیل معطوف میداریم:
- تأسی به منش رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (قدس سره) بر تلاوت سوره مبارکه «فتح»، خواندن دعای توسل و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه، برای نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام با فعال نمودن کانونها و کلاسهای مهد قرآن به عنوان قرارگاه دعا و حمایت معنوی از جبهه حق.
- برای اجرای هر چه بهتر و بهرهمندی از این امر معنوی، مدیران محترم شعب و کانونهای مهد قرآن لازم است با برنامهریزی و ایجاد فضاسازی، مشارکت و استمرار آن در بین اساتید، مربیان، حفاظان و خانواده ایشان نسبت به انجام طرحهای جذاب و پویش قرآنی و دعا اقدام لازم به عمل آورند.
- همکاری و همراهی با پویشهای مردمی و ترغیب مربیان و حافظان در امر کمکرسانی، حضور در تجمعات و راهپیماییها و حمایت از آرمانهای انقلاب و کشور و خنثی نمودن دسیسههای استکبار.
-برنامهریزی و اطلاعرسانی جهت راهاندازی مجدد کلاسها و استمرار برنامههای آموزشی مهد قرآن به صورت حضوری یا مجازی از سوی اساتید و مربیان.
-بازتاب و انعکاس رسانهای فعالیتهای انجام شده در خصوص موارد یاد شده در فضای مجازی شهرستان و استان مربوطه و ارسال به دفتر مرکزی جهت انعکاس در کانال مدیران و سایت مؤسسه و سایر خبرگزاریها.
- بدیهی است تداوم آموزش حفظ و فهم قرآن توسط حافظان مهد قرآن و ارتباط تلفنی یا مجازی مربیان عزیز با آنان در این ایام که امکان برگزاری کلاسهای حضوری سخت است بسیار اهمیت داشته و تأکید شود که تلاوتها و حفظ قرآن خود را با انگیزه و نیت پیروزی جبهه اسلام و نیروهای مسلح کشورمان و مقاومت و نابودی کامل استکبار صهیونی و آمریکایی و همچنین اهدای ثواب تلاوتها و حفظ قرآن به روح بلند رهبر شهیدمان و شهدای کشور و موفقیت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (حفظهالله) انجام دهند.
همانگونه که مهد قرآنهای سراسر کشور در زمان حیات رهبر قرآنی انقلاب به فرمان ایشان مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن لبیک گفته و در خط مقدم بودند، هماکنون نیز پیمان میبندیم با انگیزه بیشتر و توان مضاعف در این مسیر و در جهت تحقق آرزوی امام شهیدمان برای تربیت قرآنی فرزندان انقلاب، جهاد گونه عمل نمائیم. انشاءالله.
