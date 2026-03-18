پیام رئیس جهاددانشگاهی در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی با صددر پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند برومندشان را تسلیت گفت و تأکید کرد که بیتردید، این خون ریخته شده نه تنها موجب تضعیف عزم ملت ایران نخواهد شد، بلکه موتور محرکهای قوی برای پاسداری همهجانبه از دستاوردهای نظام اسلامی خواهد بود.
در متن این پیام آمده است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم
وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ
(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زندهاند، و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند.(سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۹)
با نهایت تأثر، شهادت دانشمند مجاهد، مدیر جهادی و سیاستمدار مقتدر، دکتر علی لاریجانی، به همراه فرزند برومندشان و جمعی از همراهان ایشان را در حمله تروریستی و بزدلانه آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونیستی، به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، امام شهیدان، رهبر فرزانه انقلاب، ملت سرافراز ایران و خانوادههای معظم شهدا و خاندان معزز لاریجانی تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
این شهید والامقام که سرانجام پاداش مجاهدتهای طولانیمدت خود را در سنگرهای مختلف خدمتگزاری به مردم با نوشیدن شهد شیرین شهادت از پروردگار متعال دریافت کرد، تا آخرین لحظات عمر با سعادتش پیگیر سربلندی و توسعه ایران عزیز بود. بیتردید، این خون ریخته شده نه تنها موجب تضعیف عزم ملت نخواهد شد، بلکه موتور محرکهای قوی برای پاسداری همهجانبه از دستاوردهای نظام اسلامی خواهد بود.
از درگاه ایزد منان، برای ارواح طیبه این شهید، رحمت واسعه و علو درجات و برای خاندان معزز لاریجانی، به ویژه آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر برادران و اعضای این بیت شریف، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
