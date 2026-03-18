احیای قنات روستای مهمویی پس از ۸ سال

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی هنری صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی قنات روستای مهمویی و جمع خبرنگاران از احیای قنات روستای مهمویی پس از هشت سال بی آبی و رفع مشکل آب کشاورزی در این روستا طی ماه‌های آینده خبر داد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) با بیان اینکه قنوات رگ حیات روستاها است، افزود: قنات روستای مهمویی که سال ۱۳۹۶ زیر آوار سیلاب مدفون شد با همت مردم روستا، بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی در آستانه احیا شدن است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی بیان کرد: با توجه به اینکه عمده محصول کشاورزی روستای مهمویی زرشک و نیاز به آب دارد همکاری و همت اهالی روستا برای احیا قنات طی چند مرحله انجام شد و علی رغم موفق نبودن، اما اهالی دست از تلاش برنداشته و پیگیر احیای قنات روستا بودند.

هنری عنوان کرد: با پیگیری اهالی روستای مهمویی و جهاد کشاورزی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ عملیات احیای قنات از سر گرفته و مقرر شد طبق برنامه ۴۶۰ متر کول‌گذاری و ۱۵۰۰ متر لایروبی انجام گیرد.

وی تصریح کرد: در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ بسیج سازندگی به‌عنوان پیمانکار وارد میدان شده است.



مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی گفت: همت جهادگران و همراهی اهالی روستا باعث شد فاز یک و دو قنات تقریباً تمام شود.

وی با بیان اینکه امید داریم تا ماه‌های ابتدایی سال آینده، آب دوباره در قنات جاری شود به اعتبارات هزینه شده در احیای قنات اشاره کرد و افزود: برای این پروژه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم اهالی و ۳ میلیارد تومان از طرف جهاد کشاورزی پرداخت شده است.

هنری گفت: با احیای قنات روستای مهمویی حدود ۸ هکتار زمین دوباره سیراب می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی بیان کرد: قنات روستای مهمویی سه فاز دارد که فاز سوم، در مسیر شمس‌آباد باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود قنات روستای مهمویی در ماه های ابتدایی سال جاری به بهره برداری برسد.

گفتنی است؛ در این ایامی که کشور در حال دفاع مقدس می‌باشد جهادگران و بسیج سازندگی نیز با فعالیت‌های جهادی در حوزه های مختلف اعم از برنامه های جهادی قبلی و اقداماتی که در شرایط فعلی جامعه نیاز است مثل همیشه جلودار بوده و در تمامی شرایط کشور خدمات‌دهی به مردم را اولویت کار خود قرار داده است.