حزب «عمران خان» شهادت لاریجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حزب جنبش عدالت پاکستان (پی تی آی) امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای شهادت علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران را تسلیت گفت.

در بیانیه صادره از سوی روابط عمومی حزب جنبش عدالت پاکستان (تحریک انصاف) که عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان ریاست آن را برعهده داشت، در این خصوص آمده است: جنبش عدالت پاکستان این حادثه غم‌ انگیز را به شدت محکوم و مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده داغدار ابراز می‌ دارد. از خداوند متعال می‌ خواهیم که روح آن مرحوم را در بهشت برین جای دهد و به خانواده‌ اش صبر و شکیبایی عطا کند.

حزب جنبش عدالت پاکستان در این بیانیه اضافه کرد: ما با شدیدترین شکل ممکن تجاوز آمریکا و اسرائیل که منجر به شهادت علی لاریجانی شد را محکوم کرده و از جامعه بین‌ المللی می‌ خواهیم که نقش کامل خود را در مهار تنش‌ های فزاینده در منطقه و رسیدگی به نقض آشکار قوانین بین‌المللی ایفا کند. (شهید) لاریجانی شخصیت سیاسی برجسته و محترم در ایران بود که مدت‌ ها به عنوان رئیس مجلس خدمت و نقش کلیدی در سیاست‌گذاری کشورش ایفا کرد. وی به عنوان یک دولتمرد خردمند، باتجربه و زیرک شناخته می‌شد که سهم قابل توجهی در حفظ ثبات داخلی و ایجاد تعادل در امور خارجی داشت.

این در حالیست که رئیس جمهور پاکستان هم پیشتر در بیانیه ای شهادت دبیر شورای امنیت ملی ایران را تسلیت گفته بوده بود.