۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

پیام تسلیت رهبر معظّم انقلاب در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین

 پیام تسلیت حضرت آیت‌الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهیدغلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت حضرت آیت‌الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهیدغلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللهَ علیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلاً

دریافت خبر ناگوار شهادت سردار سرلشگر غلامرضا سلیمانی رئیس بسیج مستضعفین، موجب تأثر و تأسف فراوان شد. آنجناب از دیرباز در عرصه مجاهدت در راه خدا فعال بودند و تجارب متعددی را در این راه کسب کرده بودند. ترور این سردار مجاهد، یادآور اهمیت فراوان بسیج و ترس فراوانی است که دشمن بدکینِ زبون، از رویاروئی با آن دارد.

▫️اینجانب این مصیبت مُؤلِمه را به خانواده محترم آن شهید والامقام و همه همکاران ایشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه‌ بسیجیان عزیز که خود کوچکترین آنانم، تسلیت عرض نموده، امیدوارم خداوند متعال جایگاه رفیعی به آن عزیز مرحمت فرمایند.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۶/اسفند/۱۴۰۴

