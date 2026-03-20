بارش باران در مناطق مختلف استان ایلام ادامه دارد

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت این سامانه از عصر دیروز آغاز شده و تا پایان وقت یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: شب گذشته بارش های بسیار خوبی در مناطق مختلف استان ایلام ثبت شد، ظرفیت بارشی این سامانه متوسط تا پرقدرت است و دامنه پراکنش آن سراسر استان را در برگرفته است.
احمدینژاد اضافه کرد: این سامانه با وزش باد، تگرگ، خطر برخورد آذرخش، مهگرفتگی در جادههای کوهستانی و گردنهها همراه است.
وی مطرح کرد: آبگرفتگی معابر، بروز خسارت به سازههای سبک به علت وزش باد، طغیان رودخانهها و مسیلها از پیامدهای این سامانه بارشی قوی است.
احمدینژاد یادآورشد: احتمال تشکیل گرد و غبار و نفوذ آن به استان ایلام برای روز جمعه وجود دارد.
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