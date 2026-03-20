خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در بیست و یکمین روز از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی، شاهد تداوم ضربات کوبنده ایران به مواضع دشمن هستیم.

عصبانیت ترامپ از ناتو به دلیل عدم اقدام علیه ایران/ ناتو ببر کاغذی است

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ناتو بدون آمریکا یک ببر کاغذی است.

وی اضافه کرد: آنها تمایلی برای پیوستن به جنگ با ایران از خود نشان نداده اند.

ترامپ گفت: شما ترسو هستید و ما این را به یاد خواهیم سپرد.

لازم به ذکر است که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی مخالفت قاطع خود را برای مداخله نظامی در تنگه هرمز اعلام کرده اند. چندی قبل ترامپ برای کاهش قیمت نفت در سایه محدودیت های اعمال شده در تنگه هرمز دست به دامن این کشورها شده بود. پیشتر نیز یک سناتور آمریکایی اعتراف کرده بود که هیچ گاه ترامپ را تا این حد عصبانی ندیده بود.

به دلیل تجاوز به ایران؛ سوئیس صادرات سلاح به آمریکا را متوقف کرد

سوئیس اعلام کرد که مجوزی به شرکت‌های صادرکننده سلاح به آمریکا به دلیل تجاوزات این کشور علیه ایران نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، سوئیس تاکید کرد که بی طرف است. دولت این کشور با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد: نمی‌توان اجازه صادرات سلاح جنگی به کشورهایی داد که در درگیری مسلحانه بین‌المللی علیه ایران مشارکت دارند.

در این بیانیه آمده است: در شرایط کنونی نمی‌توان اجازه صادرات سلاح به آمریکا را داد.

وقوع ۲۰ انفجار در تل‌آویو؛ اصابت موشک به مرکز اسرائیل

گزارش های رسانه ای حاکی از وقوع انفجارهای مهیب در اراضی اشغالی به ویژه در تل آویو بر اثر عملیات موشکی ایران است.

صدای انفجارهای قدرتمند در مناطق گسترده ای از اراضی اشغالی بعد از آغاز جدیدترین موج موشکی ایران به گوش رسیده است.

همچنین همزمان، حزب الله لبنان بخش هایی از اراضی اشغالی را زیر آتش موشک های خود قرار داد.

شبکه قدس گزارش داد که منابع رسانه ای از شنیده شدن صدای بیش از ۲۰ انفجار در تل آویو خبر داده اند.

روزنامه هاآرتص نیز از اصابت موشک ایران به مرکز اراضی اشغالی خبر داد.

موج جدید حمله موشکی ایران

ارتش رژیم صهیونیستی از رصد موج جدید حملات موشکی از ایران خبر داد.

ارتش این رژیم از صهیونیستها خواست که به پناهگاه بروند.

همزمان رسانه صهیونیستی یسرائیل هیوم گزارش داد: ایران پنجمین موج حمله موشکی از صبح امروز تاکنون به اسرائیل انجام داده است.

از سوی دیگر صدای آژیر خطر در دیمونا و النقب و مناطق گسترده ای از جنوب اسرائیل به صدا درآمد.

حملات سنگین حزب الله

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال اراضی اشغالی از بیم رخنه پهپادی خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ آژیرهای خطر در دوویو و متات در الجلیل غربی از بیم ورود پهپاد به صدا درآمده است.

همزمان منابع خبری از عبور پهپادها از لبنان به آسمان فلسطین اشغالی و شنیده شدن صدای آژیر خطر در برخی شهرک های الجلیل غربی خبر دادند.

از سوی دیگر کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از تداوم حملات به شمال اراضی اشغالی خبر داد.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد که جولان از صبح امروز هدف حملات حزب الله قرار گرفته است.

کانال ۱۲ اعلام کرد: حزب الله شمار زیادی موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده است.

همزمان صدای آژیر خطر در زرعیت و شومیراه در الجلیل غربی شنیده می شود.

سومین موج موشکی از صبح امروز

منابع صهیونیستی از رصد موشک های ایران به سمت تل آویو، قدس و بحر المیت و هشدار حمله موشکی خبر دادند.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند: سومین موج موشکی از صبح امروز از ایران به سمت مناطق مرکزی و جنوب اسرائیل شلیک شده است.

منابع صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهای قوی در اشدود خبر دادند.

همزمان شرکت بازان پالایشگاه حیفا اعلام کرد که حمله موشکی ایران به زیرساخت های برق تغذیه کننده تاسیسات مجتمع پتروشیمی آسیب وارد کرده است.

حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان

خبرنگار المیادین از حمله جدید اسرائیلی به شهرک السماعیه در جنوب لبنان خبر داد.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل غربی از بیم حملات پهپادی خبر دادند.

رئیس پارلمان لبنان: جنگ علیه ایران وارد روزهای پایانی خود شده است

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که مذاکره با اسرائیل محال است.

وی از روند تحولات میدانی و عملکرد مقاومت اسلامی لبنان ابراز خرسندی کرد.

نبیه بری گفت: جنگ علیه ایران وارد روزهای پایانی خود شده است و ایرانی ها به پیروزی رسیده اند.

رئیس پارلمان لبنان بیان کرد که میان او و حزب الله و ایرانی ها، ارتباط و رایزنی برقرار است.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

خبرنگار المیادین از حمله جدید اسرائیلی به شهرک السماعیه در جنوب لبنان خبر داد.

آژیر خطر در الجلیل به صدا درآمد

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل غربی از بیم حملات پهپادی خبر دادند.

اذعان تل آویو به هدف قرار گرفتن پهپادهایش بر فراز ایران

منابع صهیونیستی به هدف قرار گرفتن پهپادهای این رژیم بر فراز ایران اذعان کردند.

تایمز آف اسرائیل به نقل از مقامات نظامی اذعان کرد که ۱۰ تا ۲۰ پهپاد اسرائیلی بر فراز ایران در جریان جنگ سرنگون شده اند.

از سوی دیگر رسانه صهیونیستی هاآرتص از شلیک موشک های ایرانی به اراضی اشغالی و خسارات به بار آمده خبر داد.

معاریو: میان گزارش ها و واقعیت در ایران شکاف ترسناکی وجود دارد

از سوی دیگر معاریو نوشت: آنها ما را فریب می‌دهند؛ بین گزارش‌ها و واقعیت در ایران شکاف ترسناکی وجود دارد.

روزنامه عبری «معاریو» به سیستم لیزری «اور ایتان» اشاره کرد و نوشت: به رغم اینکه ارتش و شرکت‌های سازنده چیزی به ما نمی‌گویند، اما این سیستم کار نمی‌کند و نمی‌تواند هدف‌گیری کند.

این روزنامه عبری نوشت: رفتار و عملکرد بنیامین نتانیاهو عامل «فروپاشی بی‌سابقه» در روابط با آمریکا است و این وضعیت می‌تواند به زودی اسرائیل را در «خطر وجودی» قرار دهد.

این رسانه عبری نوشت آنها ما را فریب می‌دهند؛ بین گزارش‌ها و واقعیت در ایران شکاف ترسناکی وجود دارد.

حمله موشکی به کریات شمونا

منابع خبری اعلام کردند که بر اثر اصابت یک موشک به شهرک کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی، فضای رعب و وحشت بر این منطقه حاکم شده است.

همچنین به دنبال رصد چندین موشک در آسمان سرزمین‌های اشغالی، آژیر خطر در مناطق مرکزی سرزمین‌های اشغالی و شهر تل‌آویو و اطراف آن به صدا درآمد.

منابع رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته از به صدا درآمدن پی‌درپی آژیرهای خطر در تل‌آویو و مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

بولتون: از استعفای کنت خوشحال شدم

جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، با تمجید از استعفای جو کنت، مقام ارشد مبارزه با تروریسم دولت ترامپ در اعتراض به جنگ ایران، گفت که تولسی گابارد، رئیس اطلاعات ملی، نیز باید از همکار سابق خود پیروی کند.

«جان بولتون» در برنامه «مورنینگ جو» شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت: از استعفای کنت خوشحال شدم. امیدوارم تولسی گابارد به زودی پس از او استعفا دهد. اگر به سیاست دولت اعتقاد ندارید، باید استعفا دهید.



او تأکید کرد که این استعفا شکاف در رده‌های بالای دولت ترامپ را ثابت می‌کند.

گوترش: جنگ خیلی فوری متوقف شود

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به تداوم جنگ در منطقه خواستار توقف فوری آن شد.

وی افزود: در این جنگ ایران به دنبال طولانی کردن نبرد و وارد آوردن بیشترین میزان خسارت است و در مقابل اسرائیل به دنبال نابودی توان نظامی ایران و به دنبال تغییر نظام ایران است.

گوترش حمله به زیر ساخت های انرژی را در حد جنایات جنگی توصیف و اعلام کرد: کلید حل بحران در این است که آمریکا اعلام کند که ماموریتش به پایان رسیده است.

دبیر کل سازمان ملل بیان کرد: جنگ باید خیلی فوری متوقف شود.

گوترش تاکید کرد: توقف جنگ در دست آمریکاست. تحرکی باید برای پایان جنگ به عمل آید.

اردوغان: خاورمیانه ملتهب است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم عید فطر گفت: جهان اسلام از مشکلات بسیار خطرناکی رنج می برد.

وی افزود: کاملا عیان است که خاورمیانه ملتهب است و همچنان شهید و مجروح جنگی را شاهد هستیم. از خداوند می خواهیم که ما از شر صهیونیستها در اسرع وقت حفظ کند.

اردوغان تاکید کرد: خواهان وحدت جهان اسلام و همبستگی آن هستیم.

رئیس جمهور ترکیه گفت: اسرائیل صدها و هزاران نفر از مردم را می کشد و تاوان خواهد داد.

رسانه‌های صهیونیستی: بیش از ۱۳ هزار درخواست غرامت از ابتدای جنگ ثبت شد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از ابتدای آغاز جنگ علیه ایران تاکنون، مجموعاً ۱۳ هزار و ۵۴۴ مورد درخواست غرامت به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.

این آمار نشان‌دهنده عمق خسارات وارده به بخش‌های مختلف در سرزمین های اشغالی به دنبال حملات موشکی و پهپادی مداوم است که بار مالی سنگینی را بر اقتصاد رژیم تل آویو تحمیل کرده است.

رویترز: پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان هدف حمله پهپادی قرار گرفت

خبرگزاری رویترز گزارش داد که پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

این خبرگزاری به نوع و مبدأ این حمله پهپادی هیچ اشاره‌ای نکرده است.

ماکرون: فرانسه برای بازگشایی اجباری تنگه هرمز مشارکت نمی‌کند

کانال خبری (BFMTV) اعلام کرد که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تصریح کرد که این کشور در هیچ‌گونه اقدام نظامی برای بازگشایی اجباری مضیق هرمز مشارکت نخواهد کرد.

روسیا الیوم نیز گزارش داد که ماکرون گفته که پاریس در حال رایزنی با متحدان بین‌المللی خود، به‌ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای چگونگی ایجاد یک چارچوب بین‌المللی برای سازماندهی برای بررسی وضعیت در تنگه هرمز است.

رئیس‌جمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: درحالی که منطقه [خلیج فارس] وارد اعیاد مذهبی می شود، امیدوارم که سلاح ها خاموش شود تا فرصتی برای دستیابی به راهکار مذاکره‌محور فراهم شود و در روزهای آینده طرف‌ها بر سر آتش‌بس به توافق برسند.

ادامه عملیات‌ موشکی حزب‌الله در شمال فلسطین اشغالی

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که شهرک صهیونیست‌نشین «کریات شمونه» را برای هفتمین بار هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

براساس این گزارش، رزمندگان مقاومت، مقر نظامی «هرمون» و محل تجمع نظامیان و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه مرزی «جدیده میس الجبل» را با چندین فروند راکت درهم کوبیدند.

در بخش دیگری از گزارش‌های میدانی، حزب‌الله اعلام کرد که در دو روز گذشته، چندین تله انفجاری را در مسیر یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم اسرائیل در منطقه «پروژه الطیبه» و همچنین در محل تجمع سربازان دشمن در شهرک «عیترون» منفجر کرده است.

هم‌زمان با این حملات، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از شرکت راه‌آهن این رژیم گزارش داد که به دنبال سقوط ترکش‌های موشکی، یک مجتمع عملیاتی و تعمیراتی قطارها در شمال فلسطین اشغالی طعمه حریق شده است.

در همین حال، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای خطر در منطقه «راس الناقوره» و چندین شهرک دیگر در «الجلیل غربی» خبر داد که نشان‌دهنده تداوم موج حملات موشکی از سوی لبنان است.