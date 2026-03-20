حملات جدید جنوب لبنان؛ پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از حمله جدید اسرائیلی به شهرک السماعیه در جنوب لبنان خبر داد.

المیادین همچنین گزارش داد که جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز بیروت و برخی مناطق دیگر لبنان شکستند.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل غربی از بیم حملات پهپادی خبر دادند.

بامداد امروز نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دو نوبت شهرک «کفرا» در جنوب لبنان را بمباران کردند.

همچنین منابع خبری از حمله هوایی ارتش این رژیم به حومه شهرک «صریفا» در جنوب لبنان و حمله هوایی دیگری به شهرک «زوطر الشرقیه» واقع در شهرستان «نبطیه» خبر داده بودند.