پیام تسلیت فراکسیون اهل سنت مجلس در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی پیامی منتشر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ولاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ‌اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون

خبر شهادت مجاهد نستوه،دانشمند فرهیخته و یار صدیق رهبر شهید، جناب آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی و فرزند ایشان موجب اندوه فراوان گردید.

ایشان شخصیتی علمی و ممتاز داشت و همچون خادمی دلسوز مردم، در سنگرهای مختلف خدمتگزاری با شجاعت و اقتدار، خدماتی برجسته علی الخصوص در ۳ دوره تصدی بر ریاست مجلس‌ شورای اسلامی برای کشور از خود به یادگار گذاشت.

شهید دکتر علی لاریجانی همواره بر لزوم حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی در میان اقوام و مذاهب تاکید داشت و از اولین ساعات حملات جنایتکارانه آمریکایی - اسرائیلی در حال مجاهدت برای خنثی سازی توطئه های دشمنان با موضع گیری های سنجیده و قاطع بود و پاداش مجاهدت های خالصانه خود را نیز با نائل شدن به درجه رفیع شهادت دریافت کرد.

اینجانبان به عنوان نمایندگان عضو فراکسیون اهل حق سنت مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت دکتر علی لاریجانی به عموم مردم ایران، از خداوند متعال علو درجات را برای ایشان مسئلت می نمائیم.

فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی

دوره دوازدهم