فلاحتی: پیام رهبر انقلاب نشان دهنده باورمندی به وعده های الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای این هفته که مصادف با آخرین روزهای ماه مبارک رمضان و نزدیکی عید سعید فطر بود، به تبیین معیارهای مدیریت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع) پرداخت و سپس با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، بر لزوم هوشیاری و تداوم مسیر مقاومت تأکید کرد.
امام جمعه رشت با استناد به خطبه ۱۳۱ نهجالبلاغه، به بیان ویژگیهای افرادی پرداخت که نباید مسئولیت مدیریت و والیگری در جامعه اسلامی را بر عهده بگیرند.
آیتالله فلاحتی با تأکید بر اینکه امام علی (ع) معیارهای روشنی را برای انتخاب والیان و مدیران جامعه ترسیم فرمودهاند، اظهار کرد: حضرت میفرمایند که فرد بخیل نباید والی و مدیر جامعه شود، چراکه او در اموال مردم طمع میکند و حرص میورزد. همچنین فرد جاهل و نادان را نباید به این جایگاهها گماشت، زیرا به واسطه جهل خود، مردم را گمراه میکند.
وی افزود: فرد ستمکار را نیز نباید والی قرار داد، چون مردم را از حقوقشان محروم میکند. کسی که در مسائل بیتالمال عدالت ندارد و گروهی را بر گروه دیگر ترجیح میدهد، شایسته این جایگاه نیست. همچنین کسی که در مسائل قضایی رشوه میخورد و کسی که سنت پیامبر را ضایع میکند، نباید مسئولیت مدیریت جامعه را بر عهده بگیرند.
خطیب جمعه رشت تأکید کرد: این معیارهای ارزشمند از زبان امیرالمؤمنین (ع) بیانگر نگاه عمیق اسلام به مدیریت و حکمرانی است که امروز نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
توصیه به تقوای الهی در روزهای پایانی رمضان
آیتالله فلاحتی در ادامه با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، ماه مبارک رمضان را فرصتی بینظیر برای خودسازی و تقرب به خداوند دانست و اظهار کرد: مومنان راستین که دل به راه خدا و پیامبر داده بودند، در این ماه روزه گرفتند، در سحرها با دعای ابوحمزه ثمالی و مناجات با پروردگار، دلهای خود را نورانی کردند و با تلاوت قرآن و حضور در مساجد و حسینیهها، از برکات این ماه بهره بردند.
وی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزهداران، خاطرنشان کرد: فردا شنبه اول ماه شوال و عید سعید فطر است که عید بزرگ امت اسلامی و آغاز سال ۱۴۰۵ خورشیدی نیز محسوب میشود. خدا را شاکریم که به ما توفیق روزهداری در این ماه عزیز را عطا فرمود.
امام جمعه رشت به پیام پنجشنبه ۲۱ اسفند مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان در این پیام نکات بسیار جالب و قابل توجهی را بیان فرمودند که نشان از عمق نگاه ایشان به مسائل دارد.
آیتالله فلاحتی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در این پیام، همان مسیر امام راحل و شهدا را ادامه میدهند، اظهار کرد: ایشان در این پیام، توجه به قدرت لایزال الهی و عنایات امام زمان (عج) را مورد تأکید قرار دادند که نشان میدهد ایشان یک انسان الهی به حق هستند.
وی با اشاره به تکرار ۲۵ باره کلمه «مردم» در این پیام خاطرنشان کرد: این نشان از توجه تام رهبر انقلاب به مردم دارد. ایشان فرمودند که از جمله هنرهای رهبر شهید و سلف کبیر خود یعنی امام راحل، وارد کردن مردم در همه عرصهها و بصیرت و آگاهی دادن مستمر به آنان بود.
خطیب جمعه رشت افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام، معنای حقیقی جمهور و جمهوری را فعلیت بخشیدند و نشان دادند که به نقش مردم در اداره جامعه اعتقاد راسخ دارند. این پیام در سه سطح کلان ملی، منطقهای و جهان اسلام قابل توجه بود و حتی خبرگزاریهای رسمی دنیا نیز به آن واکنش نشان دادند.
ایستادگی در برابر دشمن و توجه به وعدههای الهی
آیتالله فلاحتی با اشاره به بخشهایی از پیام رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ایشان فردی عمیقاً باورمند به وعدههای الهی هستند. این باورمندی به خدا و اهل بیت (ع) در سراسر پیام ایشان موج میزد. همچنین ایشان فردی متواضع و فروتن در برابر ملت هستند، اما در برابر دشمن از شجاعت و اقتدار ویژهای برخوردارند.
وی با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب به نقش مردم در اداره جامعه اعتقاد دارند و همان مسیر امامین انقلاب را ادامه میدهند، گفت: خط ایشان همان خط، مسیر ایشان همان مسیر تا ادامه راه و سپردن این پرچم به دست امام زمان (عج) است.
امام جمعه رشت در پایان با استناد به آیه ۱۰۴ سوره نساء، خاطرنشان کرد: خداوند متعال میفرماید اگر کسی با شما درگیر شد، در جستجوی دشمن سستی نکنید و او را تعقیب کنید. همچنین اگر شما در این روزهای حساس جنگ، درد و رنج میبرید، بدانید دشمنان شما نیز همچون شما درد و رنج میبرند.
وی تصریح کرد: در این جنگ نابرابر، امت اسلامی به ویژه ملت ایران در برابر استکبار جهانی، اینطور نیست که فقط ما شهید بدهیم و آنها کشته ندهند، آنها رنج نبینند و اذیت نشوند. خداوند میفرماید که دشمنان نیز همانند شما رنج میبرند. شما از خدا چیزی را امید دارید و پاداش میخواهید، اما آنها چنین چیزی را از خدا نمیخواهند. کسی که اعتقاد به خدا داشته باشد، آدمکشی نمیکند، جنایت نمیکند، کودککشی نمیکند.
