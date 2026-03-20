بصیرت و تبعیت از رهبر سلاح ملت ایران؛ دشمن ذلیل محکوم به نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه های آخرین نماز جمعه سال ۱۴۰۴ سمنان در مصلای این شهر، با اشاره به جنگ رمضان بیان کرد: دشمن فکر می کرد که با شهادت رهبر انقلاب، می تواند نظام اسلامی را سرنگون کند اما مردم ما نشان دادند که این اتفاق رخ نمی دهد.

وی ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و با اشاره به بیعت مردم متدین کشور و استان سمنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمن مکر و حیله کرد و خدای متعال با جبهه نصرت، آنچه که دشمن حیله کرد را به خودش بازگرداند.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه مردم هرگز از دشمن تبعیت نمی کند، گفت: نمونه این علقه به انقلاب و پرهیز از همراهی دشمن را می توان در چهارشنبه آخر سال دید که قرار بود چهارشنبه سوری مورد نظر معاندان شود اما چهارشنبه سوزی دشمنان شد.

بارانی با بیان اینکه مردم ما پای انقلاب شان ایستاده اند، افزود: ملت ایران اسلامی هرگز از آرمان های خود دست بر نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه مکر دشمن در کنار حمله نظامی تقویت سلطنت طلبان و انداختن آن ها به جان ملت ایران اسلامی بود، افزود: دشمن تلاش داشت از این طریق کشور را به آشوب بکشد اما مردم بصیر ما نشان دادند که هرگز با دشمن همراهی نمی کنند.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه مردم ما با سلاح بصیرت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی عرصه را بر دشمنان تنگ کرده اند، گفت: دشمن ذلیل، ممحکوم به نابودی در برابر این عزم مردم است.

بارانی از اقتدار نیروهای مسلح ایران اسلامی به عنوان سلاحی قدرتمند یاد کرد و گفت: به ترامپ و نتانیاهو هشدار می‌دهیم اگر بار دیگر به زیرساخت‌های انرژی کشور در پارس جنوبی حمله شود، تمام زیرساخت‌های انرژی در حیفا و تل‌آویو به تلی از خاکستر تبدیل خواهد شد.