محسن قاسمی، به مناسبت بیست‌ و دومین سالروز ثبت جهانی ارگ تاریخی بم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند ثبت جهانی این اثر تاریخی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال‌های جنگ تحمیلی و دوران سازندگی، عملاً فرصتی برای پیگیری روند ثبت آثار جدید ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو فراهم نشد، اما در اواخر دولت خاتمی این روند پس از حدود دو دهه دوباره آغاز شد.

وی افزود: از اوایل دهه ۸۰، کارشناسان یونسکو برای تهیه و بررسی پرونده‌های ثبت جهانی به ایران دعوت شدند و ارگ بم و محوطه پیرامونی آن نیز در فهرست آثار پیشنهادی قرار گرفت و در ادامه با انجام مطالعات لازم و پس از وقوع زلزله، این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو و همچنین در فهرست میراث در معرض خطر ثبت شد.

وی ادامه داد: پس از این ثبت، کمک‌های صندوق جهانی و کشورهای عضو یونسکو به سمت بم سرازیر شد و همین موضوع موجب شد بم به نمادی از همدلی جهانی در مسیر بازسازی تبدیل شود.

قاسمی، با بیان اینکه پایگاه میراث جهانی بم به عنوان بزرگترین پایگاه میراث جهانی کشور از نظر وسعت و نیروی انسانی شکل گرفت، تصریح کرد: آنچه امروز در ارگ تاریخی بم مشاهده می‌شود، حاصل تلاش همکاران پایگاه میراث جهانی، وزارت میراث فرهنگی، اداره‌ کل میراث فرهنگی استان کرمان و همراهی مردم و نهادهای بین‌المللی است.

مدیر پایگاه میراث جهانی بم درباره روند مرمت این مجموعه نیز گفت: بر اساس برنامه و تصمیم کارشناسان یونسکو، عملیات مرمت و بازسازی ارگ بم اکنون به حدود ۹۰ درصد رسیده است، اما اگر وضعیت بنا پیش از زلزله را ملاک قرار دهیم، تازه از ۵۰ درصد مسیر عبور کرده‌ایم و همچنان حجم زیادی از کار باقی مانده است.

وی با تأکید بر اینکه حصارهای ارگ تاریخی بم به شدت نیازمند مرمت و بازسازی هستند، افزود: برخی بخش‌ها در دو فاز اجرا شده‌اند، اما فاز سوم نیازمند تأمین اعتبار است.

قاسمی در ادامه با انتقاد از وضعیت اعتبارات این پایگاه گفت: متأسفانه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعتبارات پایگاه میراث جهانی بم صفر ریال بوده و هیچ تخصیصی در بخش ملی و استانی انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته حتی تا ۱۴ میلیارد تومان اعتبار نیز برای این مجموعه اختصاص یافته بود، اما در دو سال اخیر با وجود پیگیری‌های فراوان، اعتباری به پایگاه نرسیده و بخش مهمی از مرمت‌های در حال انجام از محل کمک مجموعه‌های اقتصادی و همراهی همشهریان تأمین شده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی بم اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان میراث فرهنگی استان کرمان، در سال جاری اعتبارات ملی و استانی مناسبی برای ادامه روند مرمت و بازسازی این مجموعه جهانی اختصاص یابد.