استاندار خوزستان: تقارن نوروز و فطر بشارت پیروزی حق بر باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده روز جمعه در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر و نوروز ۱۴۰۵ را به ملت ایران و مردم ولایتمدار خوزستان تبریک گفت.

وی اظهار کرد: ملت سرافراز ایران و مردم مومن و ولایتمدار خوزستان، تقارن مبارک عید نوروز که نماد نو شدن و طراوت طبیعت است با عید سعید فطر که عید بندگی و اوج معنویت به شمار می‌رود، در سالی که با حوادث تلخ و شیرین همراه بوده، فرصتی مغتنم برای تأمل، تجدید پیمان و امیدآفرینی است.

استاندار خوزستان افزود: نوروز نویدبخش پیروزی و فطر نماد مقاومت و ایستادگی است و امسال در حالی سال نو را آغاز می‌کنیم که ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان الهی و اراده پولادین خود در برابر تجاوزات دشمنان قسم خورده ایستادگی کرده و مقاومت مثال‌زدنی را به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: تقارن این دو عید بزرگ بشارتی بر پیروزی نهایی حق بر باطل و تأکیدی بر این حقیقت است که ایستادگی و مقاومت رمز عبور از سختی‌ها و رسیدن به پیروزی است.

موالی‌زاده بیان کرد: با یاد رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبر سوم انقلاب، سال نو را برای اقتدار ایران عزیز آغاز می‌کنیم و یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه و شهدای گرانقدر انقلاب و مدافعان حریم ایران اسلامی را گرامی می‌داریم.

وی گفت: با تجدید بیعت با رهبر معظم جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله عزم خود را برای پیمودن مسیر اقتدار و سربلندی ایران اسلامی جزم می‌کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش مردم استان افزود: مردم غیور خوزستان همانند همیشه در این عرصه پیشگام و الهام‌بخش بوده‌اند و در سال گذشته مدیریت استان با تمام توان برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرده است.

وی توضیح داد: تنظیم بازار، نظارت بر اصناف، جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، پیشبرد طرح‌های عمرانی کلان، جذب اعتبارات لازم و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اشتغال‌زا و توسعه‌ای از جمله اقداماتی بوده که با همراهی مردم شریف استان انجام شده است.

موالی‌زاده در پایان گفت: فرارسیدن عید نوروز و عید سعید فطر را به همه هموطنان به ویژه مردم مقاوم و پرافتخار خوزستان تبریک می‌گویم و اطمینان دارم با اتکال به خداوند متعال، وحدت ملی و همبستگی مردم، این جنگ نابرابر را با سربلندی پشت سر خواهیم گذاشت.