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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

استاندار خوزستان: تقارن نوروز و فطر بشارت پیروزی حق بر باطل است

استاندار خوزستان: تقارن نوروز و فطر بشارت پیروزی حق بر باطل است

اهواز - استاندار خوزستان گفت: تقارن مبارک عید نوروز و عید سعید فطر در سالی که ملت ایران با مقاومت در برابر دشمنان ایستادگی کرده است، بشارتی بر پیروزی نهایی حق بر باطل است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده روز جمعه در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر و نوروز ۱۴۰۵ را به ملت ایران و مردم ولایتمدار خوزستان تبریک گفت.

وی اظهار کرد: ملت سرافراز ایران و مردم مومن و ولایتمدار خوزستان، تقارن مبارک عید نوروز که نماد نو شدن و طراوت طبیعت است با عید سعید فطر که عید بندگی و اوج معنویت به شمار می‌رود، در سالی که با حوادث تلخ و شیرین همراه بوده، فرصتی مغتنم برای تأمل، تجدید پیمان و امیدآفرینی است.

استاندار خوزستان افزود: نوروز نویدبخش پیروزی و فطر نماد مقاومت و ایستادگی است و امسال در حالی سال نو را آغاز می‌کنیم که ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان الهی و اراده پولادین خود در برابر تجاوزات دشمنان قسم خورده ایستادگی کرده و مقاومت مثال‌زدنی را به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: تقارن این دو عید بزرگ بشارتی بر پیروزی نهایی حق بر باطل و تأکیدی بر این حقیقت است که ایستادگی و مقاومت رمز عبور از سختی‌ها و رسیدن به پیروزی است.

موالی‌زاده بیان کرد: با یاد رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبر سوم انقلاب، سال نو را برای اقتدار ایران عزیز آغاز می‌کنیم و یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه و شهدای گرانقدر انقلاب و مدافعان حریم ایران اسلامی را گرامی می‌داریم.

وی گفت: با تجدید بیعت با رهبر معظم جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله عزم خود را برای پیمودن مسیر اقتدار و سربلندی ایران اسلامی جزم می‌کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش مردم استان افزود: مردم غیور خوزستان همانند همیشه در این عرصه پیشگام و الهام‌بخش بوده‌اند و در سال گذشته مدیریت استان با تمام توان برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرده است.

وی توضیح داد: تنظیم بازار، نظارت بر اصناف، جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، پیشبرد طرح‌های عمرانی کلان، جذب اعتبارات لازم و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اشتغال‌زا و توسعه‌ای از جمله اقداماتی بوده که با همراهی مردم شریف استان انجام شده است.

موالی‌زاده در پایان گفت: فرارسیدن عید نوروز و عید سعید فطر را به همه هموطنان به ویژه مردم مقاوم و پرافتخار خوزستان تبریک می‌گویم و اطمینان دارم با اتکال به خداوند متعال، وحدت ملی و همبستگی مردم، این جنگ نابرابر را با سربلندی پشت سر خواهیم گذاشت.

کد مطلب 6779987

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