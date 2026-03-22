به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن نوروزباستانی و عیدسعیدفطر، محمد رسولی، شاعر کشورمان در فراق و فقدان رهبرشهیدمان چنین ابیاتی را سروده است:

دلم گرفته و این حال، حال دلتنگی‌است

هزار و چارصد و پنج، سال دلتنگی است

چقدر جای تو خالی است ای نوید بهار

بیا ببین که چه اندوهگین رسیده بهار

تو رفته‌ای و من از زنده ماندنم خجلم

کجا گذاشته‌ای رفته‌ای عزیز دلم؟

غمت رشیدترین داغ اهل این ایل است

بیا پیام بده، وقت سال تحویل است

بیا پیام بده، اسم سال را بگذار

به قلب مردم امید ‌وصال را بگذار

شکوفه ذوق ندارد، بهار بی رنگ است

حرم برای سخنرانی تو دل تنگ است

الا که بود دلت مرقد امام رضا (ع)

به پیشواز شما آمده امام رضا (ع)

چگونه بغض گلوگیر را مهار کنیم؟

نماز عیدِ بدون تو را چه کار کنیم؟

صدای نم نم باران، سکوت گریه‌ی ماست

نماز عید قنوتش، قنوت گریه‌ی ماست

کسی که زد به دلم مهر داغ را بکشم

اگر به دست من افتد فراق را بکشم

از این به بعد جهان باشد و تلاطم ما

سفر بخیر، یگانه عزیز مردم ما

قرار بود که ما جان نثار تو باشیم

در آخرین نفس خود کنار تو باشیم

پس از تو خشم شدیم و خروش و بیتابی

سلام بر تو و بر کودکان مینابی

سلام بر تو و بر هر شهید این میدان

که خون تک تک شان شد امید این میدان

به هم فشرده تر از هر زمان شده صف ما

بلند شد علم انتقام در کف ما

و تیر خشم خدا در کمان خون‌خواهی است

آهای ملت ایران، زمان خون‌خواهی است

در انتقام چنان برق خانمان سوزیم

قسم به مشت گره کرده‌ات که پیروزیم

قسم به مشت گره کرده‌ات خدا با ماست

خدا بزرگتر از هیچ و پوچ آمریکاست

خدا بزرگتر از ناوهای کوچک اوست

خدا بزرگتر از های و هوی موشک اوست

تو با شهادت خود، راه را نشان دادی

یقین به وعده‌ی حق را تو یادمان دادی

تو یادمان دادی روزهای روشن را

میان این همه دشمن نترس بودن را

تو یادمان دادی مزد صبر پیروزی است

و مرگ چاره‌ی فرعون های امروزی است

تو یادمان ‌دادی سوگ را حماسه کنیم

در اوج جنگ نترسیم، استغاثه کنیم

تو یادمان دادی در میان لجه‌ی خون

نوشته‌اند من المجرمین منتقمون

تو یادمان دادی دست برتر ایمان است

کسی که فاتح این معرکه است ایران است

بیا ببین که یتیمان تو چه ها کردند

به عهد با تو در این معرکه وفا کردند

درود خویش بر آن‌ها نثار می‌کردی

چه ملتی که به آن افتخار می‌کردی

اگرچه در دل ما داغ آتشینت هست

هزار شکر که بعد از تو جانشینت هست

چه نایبی که به نام و مرام خامنه‌ای است

هنوز رهبر ایران امام خامنه‌ای است

سلام مردم ایران، سلام! برخیزید

برای بیعت با این امام برخیزید

دل سیاه شیاطین به شور افتاده است

امید دشمن از این انتخاب بر باد است



بگو بگو که تو هم این شعار را بلدی

«زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی»

زمانه بر سر جنگ است و ما نمی‌ترسیم

بگو که از احدی جز خدا نمی‌ترسیم

که ما همیشه در آغوش یا علی مددیم

به ذوالفقار قسم رسم جنگ را بلدیم

قمار باز کجا و قمار بر این خاک

حرام زاده نباشد حریف نطفه پاک

سلام مردم همواره در مسیر خدا

سلام ملت اصحاب سیدالهشدا

شما چقدر بزرگید ملت ایران

چو شیر قاتل گرگید ملت ایران

زمان، زمانه‌ی نابودی شیاطین است

بهای خون شهید عزیز ما این‌ است

به شرط آن که بمانیم استوار و غیور

نه نا امید و هراسان، امیدوار و صبور

صبور بر سر پیمان‌ خویش با قرآن

امیدوار به همراهی امام زمان (عج)

که اوست آن‌که در این معرکه نشانش هست

امام عصر حواسش به عاشقانش هست

اگر که اوست جلودار پس تحمل کن

به نام حضرت زهرا (س) به او توسل کن

خزان غربت او را تمام باید کرد

برای دیدن قائم قیام باید کرد

ای آفتاب پس ابر، شب رسیده بیا

بیا که جان جهانی به لب رسیده ، بیا

بیا بیا که بدون تو سخت تنهاییم

حجاب دیدن‌تان از قضا خود ماییم

تو مرد معرکه‌ی انتظار می‌خواهی

فقط نه عاشق بی‌تاب، یار می‌خواهی

خوشابحال کسانی که روسپید شدند

زمینه ساز ظهورت شده، شهید شدند

بدون سر شده و سرفراز می‌گردند

می‌آیی و شهدا با تو باز می‌گردند

به خاک پاک قدومت رسید خامنه‌ای

و با تو می‌رسد از ره شهید خامنه‌ای