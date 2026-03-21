لهونی: تمرکز مدیریت کردستان بر تأمین نیازهای مردم در شرایط جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح شنبه در پیام نوروزی خود خطاب به مردم استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: شهادت جمعی از هموطنان، از جمله دانش‌آموزان مظلوم و دیگر شهدای این جنگ را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

وی همچنین با تبریک انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی، افزود: با وجود قرار داشتن کشور در شرایط عزای عمومی، آغاز سال ۱۴۰۵ هجری شمسی که همزمان با عید سعید فطر است را به مردم شریف استان کردستان، ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، تبریک می‌گویم.

استاندار کردستان با اشاره به تهاجم از نهم اسفندماه، تصریح کرد: در این مدت کشور مورد حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و این شرایط همچنان ادامه دارد؛ در همین راستا از رشادت‌های نیروهای مسلح کشور صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: صبوری و همراهی مردم در این ایام ستودنی است و امیدواریم در سال جدید شاهد پایان این جنگ با پیروزی ملت ایران باشیم.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه توسعه استان انجام شده است، گفت: با توجه به شرایط کنونی، تمرکز مدیریت استان بر اداره وضعیت جنگی است.

وی افزود: در این راستا «قرارگاه اقتصادی استان» تشکیل شده و تاکنون ۱۵ جلسه با رویکرد عملیاتی و میدانی برای تأمین نیازهای اساسی مردم برگزار شده است.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: متأسفانه در جریان این حملات، تعدادی از هم‌استانی‌ها به شهادت رسیدند که این ضایعه را به خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گوییم.

وی ادامه داد: همچنین برخی واحدهای مسکونی و اموال مردم دچار خسارت شده که بلافاصله کمیته ارزیابی خسارت‌ها تشکیل و روند بررسی آغاز شده است.

زره‌تن لهونی تأکید کرد: با جدیت پیگیر تأمین منابع در سطح ملی برای جبران خسارات وارده به مردم استان هستیم.

وی با قدردانی از همراهی مردم، اصناف، بازاریان و اقشار مختلف جامعه، گفت: انسجام و همدلی شکل‌گرفته در استان سرمایه‌ای ارزشمند است و از این همراهی صمیمانه سپاسگزاریم.

استاندار کردستان در پایان، برای مردم استان در سال جدید آرزوی سلامتی و توفیق کرد.