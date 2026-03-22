مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازار برنج وارداتی و موجودی آن در کشور عنوان کرد: هفته آخر اسفند ۱۴۰۴ ثبت سفارش برنج برای تامین نیاز فصل بهار، آغاز شد.

وی افزود: در این نوبت، ثبت سفارش بدون اعمال سابقه و سقف انجام گرفت که به معنای لغو سهمیه‌بندی واردات است.

وی با بیان اینکه ترخیص برنج از گمرکات تسهیل شده و محموله‌ها به سرعت در حال انتقال به شبکه عرضه هستند، اظهار کرد: مشکلی به لحاظ موجودی برنج در کشور وجود ندارد. ضمن اینکه عرضه برنج‌های ترخیص شده از گمرک، حجم موجودی برنج خارجی را تقویت کرده و کمبود یا افزایش قیمتی برای بازار سال نو نخواهیم داشت.

این مسئول صنفی با بیان این که موجودی فعلی برنج خارجی، برای تامین نیاز ماه‌های آتی کفایت می‌کند، گفت: در کنار واردات مستمر بخش خصوصی، شرکت بازرگانی دولتی نیز ذخایر مناسبی دارد. بنابراین، موجودی کشور در سطح اطمینان‌بخشی قرار دارد و جریان تامین کالا نیز برقرار است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره ادامه واردات برنج در شرایط جنگی، یادآور شد: بخش اعظمی از واردات برنج از دو کشور هند و پاکستان است و که علاوه بر مسیر دریایی، به صورت زمینی به ویژه از مبدا پاکستان نیز قابل تامین است.

وی درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار هم گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج هندی به تناسب کیفیت، بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان و هر کیلوگرم برنج کیفی پاکستانی حدود ۲۶۰ هزارتومان است.

خاکی با اشاره به مطالبات معوق واردکنندگان برنج، ادامه داد: این مطالبات از بهمن سال گذشته تا زمان تغییر نرخ ارز واردات در آذر ماه، بیش از یک میلیارد یورو بوده که پرداخت آن هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان گفت: اگر شرایط پرداخت مشخص و زمان‌بندی آن اعلام شود به طور قطع وضعیت تامین کالا پایدار باقی مانده و امنیت غذایی بیش از پیش تقویت خواهد شد.