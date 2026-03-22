اقدام دانشگاه الازهر در دفاع از منافع آمریکا، تأسف برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه جامعه مدرسین در واکنش به موضع گیری دانشگاه الازهر مصر در محکوم کردن حملات دفاعی ایران علیه منافع دشمن آمریکایی صهیونی، بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

اقدام تعجب برانگیز و غیر منطقی دانشگاه الازهر در دفاع تمام قد از منافع آمریکا و حاکمان نیابتی شیطان بزرگ در کشورهای حاشیه خلیج فارس، که کشور خود را در اختیار استکبار قرار داده‌اند تا یک کشور اسلامی مستقل، مورد تجاوز نظامی قرار بگیرد، رفتاری تأسف برانگیز و خسارت بار برای این مجموعه علمی و دینی است.

این که الازهر در جریان حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل نتوانسته جبهه حق را از جبهه مستکبران تشخیص دهد، به اعتبار این نهاد دیرینه لطمه‌ای سنگین و جبران ناپذیر وارد کرده است و بی‌شک اعتراض حق طلبان بسیاری را در پی خواهد داشت.

پاسخ ایران به حملات ددمنشانه کودک کشان آمریکایی و اسرائیلی، یک اقدام کاملا دفاعی بوده و محکومیت ایران از طرف الازهر، ضعف تحلیل سیاسی این نهاد دینی را آشکار کرده است.

نخبگان و بزرگان دینی دانشگاه الازهر اگر می‌خواهند آزادی قدس شریف را ببینند و امت اسلامی را از تفرقه و تشتت در امان نگاه دارند، در مرحله اول باید دشمن بزرگ وحدت امت اسلامی یعنی اسرائیل و آمریکا را به درستی بشناسند و با توطئه‌های آنان آشنایی داشته باشند.

ایران همیشه در حمایت از آرمان فلسطین و استقلال و عزت کشورهای اسلامی و تقویت وحدت اسلامی پیشگام بوده است و این وارونه نمایی واقعیت توسط الازهر، هرگز چهره خیرخواه و حق طلب ایران را مخدوش نخواهد کرد؛ بلکه ضربه‌ای به اعتبار جامعه الازهر در میان جوامع اسلامی است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنان امت اسلامی را به وحدت و دوری از تفرقه دعوت می‌کند و اعلام می‌دارد که ایران برای همه همسایگان و کشورهای اسلامی، عزت و سربلندی را خواستار است و این عزت جز با دوری از دُوَل استکباری و شیطان بزرگ، آمریکا، محقق شدنی نیست.

نخبگان و عالمان جامعه اسلامی به ویژه علمای الازهر در سراسر جهان، در شناخت تزویرهای آمریکا باید هوشیاری خود را حفظ کنند و بر آرمان فلسطین به عنوان یک مسئله وحدت بخش تمرکز کنند.

اسرائیل و آمریکا در مقابل ایرانِ قوی و استقامت پولادین ایرانیان راه به جایی نخواهند برد. شناخت جبهه مظلومان و حق طلبان و کمک به مبارزان راه آزادی قدس، امروز آزمون بزرگی برای امت اسلامی است‌ و البته که اهل حق و حقیقت در سایه امداد الهی پیروز و فاتح میدان خواهند بود.