به گزارش خبرنگار مهر، «عبده فاید» فعال مصری در واکنش به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، دفاع مشروع ایرانی را یک معجزه خواند و نوشت: معجزه ایرانی را درک کنید که جهان را تغییر خواهد داد. امشب در جنوب اسرائیل ۱۱۹ نفر مجروح شدند که حال ۳۰ نفر از آنها شدیدا وخیم است. امروز نیروهای مسلح ایران به طور کامل ده ساختمان را نابود کردند. امروز ایران به خط قرمز خاورمیانه رسید! فقط چند متر فاصله تا تأسیسات اتمی دیمونا به سرعت برق، موشکی با ۹۰۰ کیلوگرم مهمات شلیک کرد.
۲۰۰۰ کیلومتر را طی کرد؛ مستقیم به یک محله فرود آمد. از گنبد آهنی دشمن و آمریکا عبور کرد که بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای آن هزینه شده بود و تمامی ساختمانهای منطقه را نابود کرد. این بریتانیا یا روسیه نیست. این ایران است. کشوری که چهل سال در محاصره است… از صادرات نفت به ۱۹۵ کشور منع شده؛ پولش فروپاشیده تا دلار به یک و نیم میلیون ریال برسد.
دشمن میلیاردها دلار سرمایهگذاری کرده بود تا عوامل نفوذی بسازد و برنامه هستهای ایران را نابود کند و با این حال ایران یک ساختار علمی عظیم ساخته است. دانش موشکی که زیرشاخههای فیزیک، شیمی و مهندسی را شامل میشوند، صدها دانشمند را ایران پرورش داده و میداند آسمانش با هزاران ماهواره تحت نظارت است، اما به طور معجزهآسا توانسته شهرهای عظیم متصل به هم بسازد که هزاران موشک را حمل میکنند و شهرهایی که در کوههای سخت زاگرس ساخته شدهاند. سه هفته بمباران دیوانهوار! رئیس امپراتوری آمریکا با تمسخر ظاهر شد، پس از ترور یک رهبر دینی و سیاسی که مهمترین فرد در ایران بود؛ اما جمهوری اسلامی سقوط نکرد دهها فرمانده نظامی به شهادت رسیدند و دهها هزار تُن مواد منفجره بر سر هر وجب از مساحت یک میلیون و پانصد هزار کیلومتری آنجا ریخته شد! اما ایران تسلیم نشد. ترامپ میخواست ایران را هدف تفریح خود قرار دهد و نیروهایش را در هفت کشور کامل مستقر کرد و کل جهان فکر میکرد جمهوری اسلامی به تاریخ پیوسته است اما معجزه رخ داد. ایران است که جهان را شوکه میکند. تنگهها را میبندد، قیمت نفت را بالا میبرد و یکپنجم نفت جهان را قطع میکند، تا جایی که آمریکا برای مقابله با سپاه پاسداران از جهان التماس کمک میکند و قدرتهای بزرگ از دخالت و سرشاخه شدن با ایران ترس دارند.
ایران به همینجا اکتفا نمیکند. بلکه برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم یک ناو هواپیمابر آمریکایی را هدف قرار میدهد، سپس یک هواپیمای F35، پیشرفتهترین در جهان را میزند و پس از آنکه نخستوزیر دشمن ادعا کرد تواناییهای ایران به پایان رسیده، جمهوری اسلامی ضربهای میزند که از زمان دستاوردهای قهرمانان فلسطینی، بیسابقه است، دیمونا و عراد آنها میخواستند آسمان ایران بیدفاع باشد، اما ایران آسمان آنها را بیدفاع کرد و این، بهراستی، فقط از یک کشور بزرگ بر می آید نه یک کشور محاصرهشده… این معجزه است… این دست خداست… و اراده او جاری میشود؛ این تنها جنگ را تغییر نمیدهد… نه… ایران خاورمیانه را تغییر میدهد. مستضعف میتوانند برخیزد و با کسی که در محاصره است اگر کرامت داشته باشد، میتواند مقابله کند و ضربه بزند! آیا حالا فهمیدی چرا آنها از ایران میترسند و وحشت دارند؟ علمی و فناوری که خودشان انحصار کرده بودند ناگهان از دستشان خارج شد و به جهان سوم منتقل شد به ایران که ذخیره هستهای دارد و میتواند ظرف یک ماه بمب هستهای بسازد و موشکهایی که امروز دیدیم میتوانند اروپا را هدف قرار دهند نه فقط رژیم صهیونیستی را تصور کن شوک آمریکاییها را تصور کن توهم آنها را که میبینند نظامی از قلب محاصره با آنها مقابله میکند و فقط تصور کن چه فرصتی را کشورهای خیانتکار نفتی عربی از دست دادند در حالی که تریلیونها دلار صرف رقص و سرگرمی و هدایا به ترامپ میکردند. آیا امروز فهمیدی مستضعف چه کاری میتواند انجام دهد؟ آیا مطمئن شدی که ذلت ما نتیجه تصمیم ما برای تسلیم شدن تحت نام عقلانیت و سرسپردگی تحت پوشش نجات است؟ آیا حالا آیه خداوند را فهمیدی: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین»؟ آنها برنامه داشتند نفت ایران را تصرف کنند؛ آرزو داشتند نظام را حذف کنند؛ ایران باقی است و این یک وعده است
