  1. استانها
  2. اصفهان
۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

همه محورهای اصفهان لغزنده است

همه محورهای اصفهان لغزنده است

اصفهان – رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بارش برف و باران در بخش‌های مختلف استان اصفهان گفت: همه محورهای مواصلاتی استان اصفهان لغزنده است.

سرهنگ میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و بارش برف و باران در نقاط مختلف استان، اظهار داشت: سطح بسیاری از محورهای مواصلاتی استان لغزنده شده و در جاده‌های کوهستانی شاهد کاهش دید افقی هستیم.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی پیش‌رو، به رانندگان توصیه می‌شود حتی‌الامکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت تردد، تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیرچرخ، پوشاک گرم و مواد غذایی را همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان افزود: نیروهای پلیس راه در تمامی محورهای اصلی و فرعی مستقر هستند و هماهنگی لازم با راهداری برای خدمات‌رسانی و بازنگه‌داشتن مسیرها انجام شده است.

سرهنگ میرزایی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفر، خاطرنشان کرد: رانندگان باید از سرعت‌های غیرمجاز بپرهیزند، فاصله ایمنی با خودروهای مقابل را حفظ کنند و از توقف در نقاط بدون دید کافی خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به شرایط جوی محورهای غربی استان تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شهرستان بویین میاندشت شاهد بارش برف هستند و رانندگان باید از ترددهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند.

پلیس راه استان از تمامی مسافران و رانندگان خواست در سفرهای خود آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور و راهداری دنبال کنند.

کد مطلب 6781164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها