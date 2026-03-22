همه محورهای اصفهان لغزنده است

سرهنگ میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و بارش برف و باران در نقاط مختلف استان، اظهار داشت: سطح بسیاری از محورهای مواصلاتی استان لغزنده شده و در جاده‌های کوهستانی شاهد کاهش دید افقی هستیم.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی پیش‌رو، به رانندگان توصیه می‌شود حتی‌الامکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت تردد، تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیرچرخ، پوشاک گرم و مواد غذایی را همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان افزود: نیروهای پلیس راه در تمامی محورهای اصلی و فرعی مستقر هستند و هماهنگی لازم با راهداری برای خدمات‌رسانی و بازنگه‌داشتن مسیرها انجام شده است.

سرهنگ میرزایی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفر، خاطرنشان کرد: رانندگان باید از سرعت‌های غیرمجاز بپرهیزند، فاصله ایمنی با خودروهای مقابل را حفظ کنند و از توقف در نقاط بدون دید کافی خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به شرایط جوی محورهای غربی استان تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شهرستان بویین میاندشت شاهد بارش برف هستند و رانندگان باید از ترددهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند.

پلیس راه استان از تمامی مسافران و رانندگان خواست در سفرهای خود آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور و راهداری دنبال کنند.