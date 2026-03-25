  1. استانها
  2. ایلام
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

۱۵۰ واحد مسکونی در ایلام به طور کامل تخریب شده است

۱۵۰ واحد مسکونی در ایلام به طور کامل تخریب شده است

ایلام - استاندار ایلام گفت: بر اثر حملات رژیم صهیونیستی ۱۵۰ واحد مسکونی در ایلام به طور کامل تخریب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در نشست وبیناری با فرمانداران شهرستان‌ها با تبریک ایام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از همکاری و تلاش‌های مستمر فرمانداران قدردانی کرد.

وی با اشاره به حجم بالای وظایف فرمانداران، پیگیری مستمر نیازها و مشکلات مردم را از اصلی‌ترین اولویت‌ها دانست و افزود: این همراهی‌ها پشتوانه مهمی برای نیروهای مسلح در شرایط کنونی است.

کرمی نقش دوراندیشی و خردمندی رهبر معظم انقلاب را در مدیریت شرایط بسیار مهم دانست و تأکید کرد: برای حرکت درست در این مسیر باید تلاش‌ها دوچندان شود.

وی همچنین عقب‌نشینی دشمن را نتیجه همت نیروهای مسلح عنوان کرد و آن را اقدامی ارزشمند خواند.

استاندار ایلام تأمین مایحتاج مردم، توزیع عادلانه کالا و نظارت دقیق را مهم‌ترین مولفه‌های تداوم خدمات دانست و افزود: حضور میدانی و مستمر فرمانداران ضروری است.

وی در ادامه بیان کرد: فرمانداران باید مدیرانی برنامه‌ریز باشید؛ شرایط بحران زمان شکوفایی خلاقیت‌هاست.

کرمی از تشکیل ۱۲ تیم نظارت ویژه با همراهی مدیران ستادی استانداری خبر داد و خواستار همکاری نزدیک فرمانداران با اشراف کامل بر شهرها، بخش‌ها و روستاها شد و برای این منظور ۱۷ بند به‌عنوان ضمیمه برنامه کاری فرمانداران ابلاغ شده و آن‌ها موظفند هر ۷۲ ساعت گزارش عملکرد ارائه دهند.

استاندار ایلام همچنین به بررسی ۸ هزار و ۹۰۰ واحد کارشناسی‌شده و ارزیابی خسارات اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۰ واحد به‌طور کامل تخریب شده است.

وی اعلام کرد: برای تعدادی از خانواده‌های آسیب‌دیده، اجاره یک‌ساله مسکن در نظر گرفته شده است.

وی در پایان امنیت داخلی استان و شهرستان به ویژه جلوگیری از سرقت را در شرایط کنونی از اولویت کاری دانست.

کد مطلب 6783128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها