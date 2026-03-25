۱۵۰ واحد مسکونی در ایلام به طور کامل تخریب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در نشست وبیناری با فرمانداران شهرستان‌ها با تبریک ایام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از همکاری و تلاش‌های مستمر فرمانداران قدردانی کرد.

وی با اشاره به حجم بالای وظایف فرمانداران، پیگیری مستمر نیازها و مشکلات مردم را از اصلی‌ترین اولویت‌ها دانست و افزود: این همراهی‌ها پشتوانه مهمی برای نیروهای مسلح در شرایط کنونی است.

کرمی نقش دوراندیشی و خردمندی رهبر معظم انقلاب را در مدیریت شرایط بسیار مهم دانست و تأکید کرد: برای حرکت درست در این مسیر باید تلاش‌ها دوچندان شود.

وی همچنین عقب‌نشینی دشمن را نتیجه همت نیروهای مسلح عنوان کرد و آن را اقدامی ارزشمند خواند.

استاندار ایلام تأمین مایحتاج مردم، توزیع عادلانه کالا و نظارت دقیق را مهم‌ترین مولفه‌های تداوم خدمات دانست و افزود: حضور میدانی و مستمر فرمانداران ضروری است.

وی در ادامه بیان کرد: فرمانداران باید مدیرانی برنامه‌ریز باشید؛ شرایط بحران زمان شکوفایی خلاقیت‌هاست.

کرمی از تشکیل ۱۲ تیم نظارت ویژه با همراهی مدیران ستادی استانداری خبر داد و خواستار همکاری نزدیک فرمانداران با اشراف کامل بر شهرها، بخش‌ها و روستاها شد و برای این منظور ۱۷ بند به‌عنوان ضمیمه برنامه کاری فرمانداران ابلاغ شده و آن‌ها موظفند هر ۷۲ ساعت گزارش عملکرد ارائه دهند.

استاندار ایلام همچنین به بررسی ۸ هزار و ۹۰۰ واحد کارشناسی‌شده و ارزیابی خسارات اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۰ واحد به‌طور کامل تخریب شده است.

وی اعلام کرد: برای تعدادی از خانواده‌های آسیب‌دیده، اجاره یک‌ساله مسکن در نظر گرفته شده است.

وی در پایان امنیت داخلی استان و شهرستان به ویژه جلوگیری از سرقت را در شرایط کنونی از اولویت کاری دانست.