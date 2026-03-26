به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه شامگاه پنجشنبه از تهدیدهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.

لاوروف در مصاحبه با شبکه «فرانس تی‌وی» گفت: «آنچه درمورد ایران اتفاق می‌افتد، همان چیزی است که در عراق، سوریه و لیبی ویران‌شده اتفاق افتاد، جایی که دخالت آمریکا و متحدانش اوضاع را تشدید کرد.»

وی در این‌باره توضیح داد: «اظهارات متکبرانه مقامات آمریکایی درمورد قتل خونسردانه نمایندگان مقامات ایرانی را فقط می‌توان ریاکاری توصیف کرد.»

وزیر خارجه روسیه ادامه داد: «روسیه بیش از یک بار به آمریکا پیام‌هایی برای آغاز گفتگو جهت حل مشکلات خلیج فارس و خاورمیانه ارسال کرده است.»

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، لاوروف همچنین تاکید کرد: «اظهارات ترامپ که در آن بی‌توجهی خود را به قوانین بین‌المللی اعلام کرد، قابل پشتیبانی نیست.»

وی در این‌باره اضافه کرد: «روسیه از اینکه جنگ‌های خارجی منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی‌اش می‌شود، خشنود نیست.»

این دیپلمات ارشد روس اظهار داشت: «روسیه از منافع ایران و همه کشورهای خلیج فارس که از تجاوز آمریکا و اسرائیل رنج می‌برند، حمایت می‌کند.»

وزیر خارجه روسیه در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر کمک اطلاعاتی مسکو به تهران، تصریح کرد: «همه مختصات پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس را می‌دانند و حمله ایران به آنها جای تعجب ندارد.»

طبق این گزارش، لاوروف ادامه داد: «تفاوت بین وضعیت اوکراین و ایران این است که تهران تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده است، در حالی که کی‌یف تمام تعهدات ممکن را نقض کرده است.»

وی در ادامه گفت: «جدا کردن این منطق که ایران بدون تحریک به کشورهای خلیج فارس حمله می‌کند، دشوار است، زیرا علت اصلی درگیری تجاوز آمریکا و اسرائیل است.»

وزیر خارجه روسیه همچنین افزود: «روسیه طبق توافق نظامی-فنی، انواع خاصی از محصولات نظامی را به ایران عرضه کرده است، اما اتهامات ارائه اطلاعات را رد می‌کند.»