سامانه بارشی تا پایان امروز در ایلام فعال است

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و هشدارهای سطح زرد، نارنجی و قرمز شماره ۱، سامانه بارشی اخیر همچنان تا اواخر امروز در سطح استان فعال خواهد بود.

وی بیان کرد: فعالیت این سامانه موجب رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید، تگرگ و در ارتفاعات و برخی مناطق سردسیر، بارش برف می‌شود.

نادری افزود: از اواخر امروز بخش اصلی سامانه از استان خارج می‌شود، اما اثرات آن تا ظهر فردا به‌صورت ضعیف‌تر ادامه خواهد داشت و می‌تواند به رگبارهای نقطه‌ای و پراکنده منجر شود.

مدیرکل هواشناسی ایلام افزود: از بعدازظهر فردا تا پایان روز یک‌شنبه بارندگی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی همچنین از ورود یک سامانه بارشی جدید در روز دوشنبه خبر داد و گفت: در صورت تثبیت شرایط، هشدارهای مربوطه صادر خواهد شد.

نادری با اشاره به وزش باد شدید در عراق و سوریه تصریح کرد: احتمال نفوذ گرد و غبار به استان از اواخر امروز وجود دارد و این موضوع در هشدار سطح زرد شماره ۱ نیز ذکر شده است.

وی در پایان از شهروندان، گردشگران نوروزی و عشایر کوچ‌رو خواست هشدارها و توصیه‌های اداره کل هواشناسی استان را جدی بگیرند.