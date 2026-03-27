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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

حجت الاسلام سابکی: ایستادگی؛ تنها راه حفظ استقلال کشور است

حجت الاسلام سابکی: ایستادگی؛ تنها راه حفظ استقلال کشور است

سراوان - امام‌جمعه موقت سراوان گفت: تجربه ملت ایران نشان می‌دهد تکیه بر مقاومت، وحدت و حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل حفظ استقلال و عزت ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبه های نماز جمعه این هفته سراوان گفت: تجربه ملت ایران نشان می‌دهد تکیه بر مقاومت، وحدت و حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل حفظ استقلال و عزت ملی است.

امام‌جمعه موقت سراوان با تشریح دیدگاه‌های خود درباره مسائل منطقه‌ای و شرایط کشور بیان کرد: مقاومت و ایستادگی همواره هزینه دارد، اما این هزینه کمتر از بهایی است که در صورت عدم مقاومت و پذیرش سازش پرداخته می‌شود.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی کشورهای منطقه افزود: اگر سازش نتیجه‌بخش بود، امروز اوضاع کشورهایی مانند لیبی و سوریه به این شکل نمی‌بود. تجربه آنان باید برای ما درس باشد.

حجت‌الاسلام سابکی تصریح کرد: ما جنگ را آغاز نکردیم؛ جنگ بر ما تحمیل شد. ملت ایران باوجود هزینه‌ها، برای حفظ عزت و استقلال ایستادگی کرده است و هر جا بر توانمندی‌های خود تکیه کرده‌ایم، موفقیت حاصل شده است.

وی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کشور را «وحدت و انسجام ملی» دانست و بر ضرورت حفظ و تقویت آن تأکید و ادامه داد: این وحدت باید صیانت شود؛ حضور مردم در صحنه، دلگرمی رزمندگان و تقویت‌کننده توان دفاعی کشور است.

امام‌جمعه موقت سراوان در ادامه با بیان نمونه‌هایی از پیشرفت‌های دفاعی، اظهار داشت: به گفته رسانه‌های خارجی، حملات دشمن کاهش‌یافته و توان بازدارندگی کشور تقویت شده است.

حجت‌الاسلام سابکی در ادامه خطبه‌های نمازجمعه با تأکید بر ادامه حضور مردم در صحنه گفت: این حضورها موجب افزایش انرژی و روحیه رزمندگان است و نباید آن را رها کرد.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: تمام رسانه‌ها امروز قدرت جمهوری اسلامی را منعکس می‌کنند که عامل آن انسجام و وحدت موجود میان مسئولین، نیروهای مسلح و مردم است که همه در این مسیر پای‌کار نظام هستند.

حجت‌الاسلام سابکی در ادامه به جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: دشمنان فکر کردند که جبهه مقاومت از بین رفته است، اما امروز شاهد پاسخ‌های کوبنده جبهه مقاومت به دشمنان هستیم.

کد مطلب 6784733

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ما برای حفظ این استقلال در خیابان ها هستیم

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