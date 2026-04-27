علیمحمد زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل دادههای هواشناسی، سامانه بارشی که برای آن هشدار نارنجی صادر شده بود، همچنان در سطح استان فعال است و تا چهارشنبه موجب ناپایداریهای متناوب جوی خواهد شد.
وی گفت: این سامانه امروز دوشنبه در نیمه جنوبی استان و فردا سهشنبه در نیمه جنوبی و نواحی شرقی، بارشهای شدیدتری رقم میزند که میتواند باعث آبگرفتگی، رگبار تگرگ و شکلگیری رواناب و سیلابهای محلی شود.
مدیرکل هواشناسی استان افزود: وزش باد در برخی ساعات امروز، بهویژه در مناطق مرزی، به حد نسبتاً شدید میرسد و توصیه میشود کاربران جادهای و بخشهای مرتبط با فعالیتهای فضای باز، هشدارهای صادره را جدی بگیرند.
زورآوند ادامه داد: در دو روز پایانی هفته در صورتی که بارشی در استان رخ دهد، بیشتر به صورت رگبارهای موقتی و عمدتاً محدود به نواحی کوهستانی خواهد بود و شدت آن قابل مقایسه با ناپایداریهای ابتدای هفته نیست.
وی بیان کرد: میانگین دمای استان تا پایان روز سهشنبه تغییر چندانی نخواهد داشت، اما از چهارشنبه تا صبح جمعه روند کاهشی پیدا میکند و هوای استان کمی خنکتر میشود.
