۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

بارش‌ها تا چهارشنبه در کرمانشاه ادامه دارد

بارش‌ها تا چهارشنبه در کرمانشاه ادامه دارد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: سامانه بارشی فعالی که از شنبه وارد جو استان شده، تا روز چهارشنبه با بارش باران، رعدوبرق و وزش باد همراه خواهد بود.

علی‌محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، سامانه بارشی که برای آن هشدار نارنجی صادر شده بود، همچنان در سطح استان فعال است و تا چهارشنبه موجب ناپایداری‌های متناوب جوی خواهد شد.

وی گفت: این سامانه امروز دوشنبه در نیمه جنوبی استان و فردا سه‌شنبه در نیمه جنوبی و نواحی شرقی، بارش‌های شدیدتری رقم می‌زند که می‌تواند باعث آبگرفتگی، رگبار تگرگ و شکل‌گیری رواناب و سیلاب‌های محلی شود.

مدیرکل هواشناسی استان افزود: وزش باد در برخی ساعات امروز، به‌ویژه در مناطق مرزی، به حد نسبتاً شدید می‌رسد و توصیه می‌شود کاربران جاده‌ای و بخش‌های مرتبط با فعالیت‌های فضای باز، هشدارهای صادره را جدی بگیرند.

زورآوند ادامه داد: در دو روز پایانی هفته در صورتی که بارشی در استان رخ دهد، بیشتر به صورت رگبارهای موقتی و عمدتاً محدود به نواحی کوهستانی خواهد بود و شدت آن قابل مقایسه با ناپایداری‌های ابتدای هفته نیست.

وی بیان کرد: میانگین دمای استان تا پایان روز سه‌شنبه تغییر چندانی نخواهد داشت، اما از چهارشنبه تا صبح جمعه روند کاهشی پیدا می‌کند و هوای استان کمی خنک‌تر می‌شود.

