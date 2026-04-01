بدمینتون و ادامه روند نگران کننده/ به جای پیشرفت رو به عقب حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون به عنوان یک رشته ورزشی المپیکی در ایران همواره مورد توجه بوده است. اما بررسی عملکرد فدراسیون بدمینتون در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این رشته با چالش‌های جدی مواجه است و نتایج به دست آمده به هیچ وجه نشانه‌ای از پتانسیل‌های المپیکی آن ندارد. در واقع عملکرد فدراسیون بدمینتون در این سال به وضوح نشان‌دهنده عدم حمایت و برنامه‌ریزی برای توسعه این ورزش است.

در سال‌های اخیر بدمینتون ایران به سکوتی عمیق فرو رفته و تنها در یک یا نهایت دو رویداد برون‌مرزی شرکت کرده و در نهایت نیز فدراسیون بدمینتون سالانه میزبان یک رویداد بین‌المللی به نام «جام فجر» بوده است. اما این رویداد نیز نتوانسته به رشد و پیشرفت ورزشکاران ایرانی کمک شایانی کند. در سال ۱۴۰۴ بدمینتون با کم‌فروغی خاصی آغاز شد و متأسفانه این روند در پایان سال نیز ادامه داشت.

تیم‌های ملی بدمینتون ایران در مسابقات برون‌مرزی معتبر به ندرت حاضر شدند و در نهایت تنها دو یا سه اعزام صورت گرفت که نتایج قابل توجهی نیز از آن‌ها حاصل نشد. یکی از رویدادهای مهم در سال ۱۴۰۴ بازی‌های آسیایی بحرین بود که ایران تنها با یک نماینده در آن شرکت کرد. این نماینده نیز در همان بازی اول از دور رقابت‌ها کنار رفت و این امر نشان‌دهنده ضعف جدی در آمادگی و برنامه‌ریزی برای حضور در مسابقات بین‌المللی است.

مسابقات بین‌المللی «جام خزر» نیز برای نخستین بار در ایران برگزار شد. اگرچه این رویداد فرصتی برای نمایش توانمندی‌های ورزشکاران ایرانی بود اما با حضور تنها شش کشور و سطح فنی پایین نتوانست انتظارات را برآورده کند. این واقعیت تلخ نشان‌دهنده عدم توجه کافی به توسعه بدمینتون در ایران و عدم سرمایه‌گذاری لازم برای ارتقاء سطح کیفی مسابقات است.

تنها امید ورزشکاران بدمینتون در سال گذشته حضور در «جام فجر» بود که به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاده و زمان برگزاری آن هنوز مشخص نیست. این عدم قطعیت نیز بر روحیه ورزشکاران تأثیر منفی گذاشته و باعث افزایش نگرانی‌ها درباره آینده این رشته شده است.

در میان تمام چالش‌ها و ناکامی‌ها یک نکته مثبت در عملکرد بدمینتون ایران در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. ثریا آقایی به عنوان یکی از پنج عضو جدید کمیسیون ورزشکاران IOC انتخاب شد. این انتخاب نه تنها افتخاری برای بدمینتون ایران است بلکه می‌تواند فرصتی برای افزایش صدای ورزشکاران ایرانی در تصمیم‌گیری‌های جنبش المپیک باشد. کمیسیون ورزشکاران IOC اکنون از ۲۳ عضو تشکیل شده که ۱۳ زن و ۱۰ مرد هستند و نماینده ۱۵ ورزش تابستانی و پنج ورزش زمستانی می‌باشند. امید است که این انتخاب بتواند تأثیر مثبتی بر آینده بدمینتون ایران داشته باشد.

با این حال باید تأکید کرد که عملکرد فدراسیون بدمینتون در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده است. اگر این وضعیت ادامه یابد نمی‌توان انتظار داشت که بدمینتون ایران به جایگاه شایسته خود در عرصه بین‌المللی دست یابد. نیاز مبرم به برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مالی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای ورزشکاران وجود دارد تا بتوانند در رقابت‌های جهانی موفق شوند.

در نهایت باید گفت که بدون یک برنامه جامع و هدفمند آینده بدمینتون ایران روشن نخواهد بود. فدراسیون باید با بازنگری در سیاست‌ها و راهبردهای خود اقداماتی جدی برای ارتقاء سطح کیفی این رشته ورزشی انجام دهد تا بتواند به موفقیت‌های بیشتری دست یابد و به عنوان یک رشته المپیکی واقعی در ایران شناخته شود.