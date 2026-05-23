امتحانات مدارس استان کرمان غیر حضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرح بخش، ظهر شنبه گفت: علیرغم آمادگی کامل زیرساختی و برنامه ریزی دقیق برای میزبانی از فرزندان عزیزمان در مدارس، با بررسی دقیق آخرین وضعیت ارزشیابی نوبت دوم در سایر استانهای کشور و به منظور هماهنگی و وحدت رویه در نوع ارزشیابی با استانهای دارای شرایط مشابه و حفظ آرامش روانی دانش آموزان و خانواده های محترم، تمامی امتحانات پایانی نوبت دوم دانش آموزان در دورههای متوسطه اول، دوم نظری و هنرستان ها به صورت غیرحضوری و در دوره ابتدایی به صورت کیفی-توصیفی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.
وی افزود: برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم متوسطه نظری پس از عادی شدن شرایط کشور و توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
فرح بخش، تاکید کرد: مدیران مدارس موظف به اجرای دقیق دستورالعمل و اطلاعیههای ابلاغی میباشند و اجرای سلیقهای امتحانات نوبت دوم خارج از ضوابط ابلاغی، تخلف محسوب میشود.
