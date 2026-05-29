هلاکت ۲ شرور مسلح و از عوامل شهادت حافظان امنیت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته (هفتم خردادماه ۱۴۰۵) در پی رصد و پیگیریهای دقیق اطلاعاتی و عملیاتی، درگیری مسلحانهای میان نیروهای جانبرکف حافظ امنیت و عوامل مخل نظم و امنیت در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.
بنا بر گزارش منابع رسمی، در جریان این عملیات و درگیری، دو تن از عوامل اصلی و میدانی آشوبهای دیماه سال ۱۴۰۴ به نامهای «میثم ویسی» و «مجتبی ویسی» توسط نیروهای حافظ امنیت کشور به هلاکت رسیدند.
این دو شرور مسلح که از هواداران گروهکهای تروریستی به شمار میرفتند، نقش مهم و کلیدی در سازماندهی، التهابآفرینی و هدایت حوادث تلخ دیماه ۱۴۰۴ ایفا کرده بودند.
بر اساس مستندات و گزارشهای نهادهای امنیتی، جرایم سنگین و متعددی در پرونده سیاه این دو تروریست ثبت شده است. حمل سلاح جنگی، هواداری و همکاری نزدیک با گروهکهای معاند و ضدانقلاب کردی و همچنین اقدام به درگیری مستقیم و مسلحانه با نیروهای نظامی از جمله اقدامات خرابکارانه این افراد بوده است.
مهمتر از همه موارد یادشده، این دو شرور مسلح از عوامل اصلی و مستقیم به شهادت رسیدن مظلومانه شماری از نیروهای حافظ امنیت اعم از جانبرکفان بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای فرماندهی انتظامی (فراجا) در جریان اغتشاشات و آشوبهای دیماه ۱۴۰۴ بودند.
این اشرار مسلح سرانجام پس از ماهها رصد اطلاعاتی، روز گذشته در دام حافظان امنیت کشور گرفتار شده و در یک درگیری مسلحانه به سزای اعمال جنایتکارانه خود رسیدند.
