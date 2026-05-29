  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

هلاکت ۲ شرور مسلح و از عوامل شهادت حافظان امنیت در کرمانشاه

هلاکت ۲ شرور مسلح و از عوامل شهادت حافظان امنیت در کرمانشاه

کرمانشاه- دو تن از اشرار مسلح و هواداران گروهک‌های تروریستی که در شهادت نیروهای امنیتی طی حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نقش داشتند، در درگیری با حافظان امنیت به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته (هفتم خردادماه ۱۴۰۵) در پی رصد و پیگیری‌های دقیق اطلاعاتی و عملیاتی، درگیری مسلحانه‌ای میان نیروهای جان‌برکف حافظ امنیت و عوامل مخل نظم و امنیت در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

بنا بر گزارش منابع رسمی، در جریان این عملیات و درگیری، دو تن از عوامل اصلی و میدانی آشوب‌های دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به نام‌های «میثم ویسی» و «مجتبی ویسی» توسط نیروهای حافظ امنیت کشور به هلاکت رسیدند.

این دو شرور مسلح که از هواداران گروهک‌های تروریستی به شمار می‌رفتند، نقش مهم و کلیدی در سازماندهی، التهاب‌آفرینی و هدایت حوادث تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ ایفا کرده بودند.

بر اساس مستندات و گزارش‌های نهادهای امنیتی، جرایم سنگین و متعددی در پرونده سیاه این دو تروریست ثبت شده است. حمل سلاح جنگی، هواداری و همکاری نزدیک با گروهک‌های معاند و ضدانقلاب کردی و همچنین اقدام به درگیری مستقیم و مسلحانه با نیروهای نظامی از جمله اقدامات خرابکارانه این افراد بوده است.

مهم‌تر از همه موارد یادشده، این دو شرور مسلح از عوامل اصلی و مستقیم به شهادت رسیدن مظلومانه شماری از نیروهای حافظ امنیت اعم از جان‌برکفان بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای فرماندهی انتظامی (فراجا) در جریان اغتشاشات و آشوب‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند.

این اشرار مسلح سرانجام پس از ماه‌ها رصد اطلاعاتی، روز گذشته در دام حافظان امنیت کشور گرفتار شده و در یک درگیری مسلحانه به سزای اعمال جنایتکارانه خود رسیدند.

کد مطلب 6843726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها