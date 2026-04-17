اهدای تندیس فجر به جانباز کرمانشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، تندیس جشنواره فجر توسط یکی از فیلمسازان شناخته‌شده کشور به یک جانباز سرافراز کرمانشاهی اهدا شد؛ اقدامی که با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی در منزل این رزمنده برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان تهران همراه بود، سعید نجاتی تندیس خود را به حسین محمدی، جانباز جنگ رمضان، تقدیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این آیین، ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی، اظهار کرد: جامعه هنری همواره در کنار مردم و رزمندگان بوده و قدردان ایثار و فداکاری مدافعان کشور است.

سعید نجاتی نیز در سخنانی با بیان اینکه این تندیس در برابر ایثارگری این جانباز ارزش چندانی ندارد، گفت: هدف از این دیدار، ادای احترام و کسب دعای خیر از این رزمنده بزرگ بوده است.

حسین محمدی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در جریان جنگ رمضان و در پی حملات دشمن، از ناحیه دست‌ها و پاها دچار قطع عضو شده و به درجه جانبازی نائل آمده است.