جانباز ۷۰ درصد «علی جان پاپی» به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان لرستان به شرح ذیل است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا».

بی تردید پاداش صبر و فداکاری این شهید والامقام موجب رحمت واسعه الهی و هم‌جواری با اولیاءالله و شهدای والامقام خواهد بود.

اینجانب شهادت این جانباز عزیز را به مردم ایران اسلامی بویژه مردم شهید پرور استان لرستان، خانواده فداکارش، عموم هم‌رزمان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس تبریک و تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات برای آن شهید بزرگوار و همجواری با همرزمان شهیدش و صبر و آرامش برای بازماندگان ایشان را مسألت می‌نمایم.

مراسم تشییع و تدفین این شهیدوالامقام یکشنبه مورخه ۱۴۰۵/۱/۹ راس ساعت ۱۰ صبح از درب منزل واقع در شهرک بهرامی، لاله بیستم به طرف قبرستان خاتم الانبیاء برگزار می شود.