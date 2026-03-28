۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

جانباز ۷۰ درصد «علی جان پاپی» به یاران شهیدش پیوست

خرم‌آباد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در پی شهادت جانباز ۷۰ درصد «علی جان پاپی»، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان لرستان به شرح ذیل است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا».

بی تردید پاداش صبر و فداکاری این شهید والامقام موجب رحمت واسعه الهی و هم‌جواری با اولیاءالله و شهدای والامقام خواهد بود.

اینجانب شهادت این جانباز عزیز را به مردم ایران اسلامی بویژه مردم شهید پرور استان لرستان، خانواده فداکارش، عموم هم‌رزمان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس تبریک و تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات برای آن شهید بزرگوار و همجواری با همرزمان شهیدش و صبر و آرامش برای بازماندگان ایشان را مسألت می‌نمایم.

مراسم تشییع و تدفین این شهیدوالامقام یکشنبه مورخه ۱۴۰۵/۱/۹ راس ساعت ۱۰ صبح از درب منزل واقع در شهرک بهرامی، لاله بیستم به طرف قبرستان خاتم الانبیاء برگزار می شود.

