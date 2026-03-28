ریزش کوه در محور ماکلوان به ماسوله؛ تردد برقرار شد

اسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بیشتر این خبر اظهار کرد: برابر گزارش واصله، حوالی ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه امروز شنبه هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵، در محدوده روستای کوره خرم (بین جاده ماکلوان به ماسوله از توابع بخش سردار جنگل شهرستان فومن) شاهد ریزش کوه بودیم.
وی افزود: در این حادثه متأسفانه دختر ۱۷ ساله و مسافر که برای جمعآوری سنگ از سطح جاده اصلی از خودرو پیاده شده بود، با ریزش مجدد سنگ و برخورد آن به سر، جان خود را از دست داد.
فرماندار فومن با اشاره به اقدامات انجامشده پس از حادثه، تصریح کرد: به محض اطلاع، به بخشدار سردار جنگل، شهردار ماسوله، شهردار فومن، راهداری و هلالاحمر شهرستان دستور داده شد نسبت به بازگشایی جاده و انتقال پیکر این دختر جوان به سردخانه اقدام لازم به عمل آورند که خوشبختانه اقدامات لازم انجام شده است.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در این مسیر در جریان است و راهداری نسبت به ایمنسازی مسیر اقدامات لازم را انجام میدهد.
نظر شما