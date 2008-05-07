موفقیتی دیگر در نانوتکنولوژی؛ تولید نیمه صنعتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان گروه نانوذرات و پوشش‌های نانومتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف که از 4 سال پیش بر ساخت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، تثبیت آن بر روی سطوح متخلخل (برای کاربری‌های فتوکاتالیستی) و استفاده در سیستمهای تهویه هوا تمرکز کرده است توانسته است به تولید نیمه ‌صنعتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم دست یابند.

دکتر محسن خواجه امینیان از اعضای این گروه توانسته است در قالب پروژه دکتری خود مرحله آزمایشگاهی ساخت این نانوذرات را به روش شیمیایی به انجام برساند.

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، عضوی از خانواده بزرگ نانوذرات هستند که به سبب ایجاد خاصیت خود تمیزکنندگی برای سطوح، از ابتدای شکل گیری فناوری نانو، مورد توجه ویژ‌ه واقع شده‌اند. از این مواد می‌توان برای ساخت شیشه ها و آجرهای خود تمیزکن در نمای ساختمانها استفاده کرد. علاوه بر این با پوشش‌ دهی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر زیر لایه ‌های مناسب، می‌توان فیلترهای کارآمدی برای تصفیه هوا، آب و فاضلاب ساخت.

گروه نانوذرات و پوشش های نانومتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در این پژوهش توانسته اند، ابتدا نانوذرات به شکل کریستالی در محلول آبی تهیه شده و اندازه ذرات، میزان پایداری و جذب نور، برانگیختگی و خواص فتوکاتالیستی آنها را اندازه ‌گیری کنند و سپس به روش شیمیایی و به نحوی که میزان پایداری مناسبی داشته باشند را بر روی سطوح متخلخل پوشش دهی کنند.

این گروه هم ‌اکنون، به منظور کمینه ‌سازی کاهش بازدهی، مشغول تحقیق بر روی روشهای پوشش ‌دهی جایگزین هستند.