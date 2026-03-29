واکسیناسیون نزدیک به ۳میلیون و۵۰۰ هزار راس دام علیه بیماری تب برفکی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهدی فیضی با اشاره به واکسیناسیون ۳ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۲۴ راس دام سنگین و سبک در اجرای دو فاز اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴ در استان اظهار کرد: در اجرای این دو طرح که بطور همزمان در تمامی استان های کشور آغاز و عملیاتی گردید، جمعیت دام سنگین و سبک استان با الویت روستاها و مناطق عشایری پر خطر و با تراکم بالا و بصورت رایگان با استفاده از توان اکیپ های مایه کوبی بخش دولتی و بخش خصوصی دامپزشکی بر علیه این بیماری ایمن سازی شد. و در مجموع دو فاز ۳۵۷ هزار و ۷۴۹ راس گاو وگاو میش و ۳ میلیون و ۶۴ هزار و ۱۷۵ راس گوسفند و بز تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در کنار انجام واکسیناسیون برنامه های دیگری نظیر اقدامات تشدیدی در تردد و نقل و انتقال دام، برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی و برقراری سیستم های مراقبت فعال از دیگر اقداماتی بود که در قالب این طرح انجام شد از بیماری تب برفکی به عنوان مهمترین عامل تهدید کننده سرمایه دامی، تولیدات دامی و استراتژیک ترین بیماری دامی در جدول مبارزه با بیماریهای دامی عنوان کرد و افزود: از دامداران انتظار می رود برای حفظ سلامت دامهای خود و جلوگیری از وقوع و شیوع انواع بیماریهای دامی حتما با اکیپ های دامپزشکی همکاری لازم برای انجام عملیات مایه کوبی و سایر خدمات دامپزشکی را داشته باشند