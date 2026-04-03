حمید ابره دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعدازظهر جمعه تماس با مرکز اورژانس ساوه دریافت شد و نخستین سانحه تصادف در اتوبان همدان به سمت ساوه گزارش شد.

وی افزود: بر اثر تصادف زنجیره‌ای یک دستگاه اتوبوس با چند خودرو، ۱۶ نفر مصدوم شدند و متأسفانه دو نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.

ابره دری ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز دیسپچ اورژانس، چهار تیم عملیاتی از پایگاه‌های نوبران، قیطانیه و کدهای پشتیبان سیلیجرد به محل اعزام شدند و مصدومان پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه افزود: دومین حادثه نیز ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه در جاده قدیم همدان و مقابل شرکت طبیعت رخ داد که طی آن سه دستگاه خودروی پراید و دو دستگاه دنا با یکدیگر برخورد کردند و در پی آن ۸ نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

وی تصریح کرد: همچنین ساعت ۱۵ و ۲۷ دقیقه، سانحه تصادف دو خودروی پژو ۲۰۶ و آریزو در جاده قدیم همدان و در فاصله ۱۵ کیلومتری مانده به ساوه، پنج مصدوم برجای گذاشت که با حضور تیم‌های عملیاتی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: در حادثه دیگری که ساعت حدود ۱۶ در کیلومتر ۲۵ جاده قدیم سلفچگان رخ داد، چند خودرو با یکدیگر برخورد کردند که این سانحه نیز ۶ مصدوم داشت و مصدومان پس از تثبیت شرایط به بیمارستان شهید مدرس منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه ادامه داد: پنجمین حادثه نیز ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه در اتوبان سلفچگان به ساوه و در فاصله ۱۵ کیلومتری مانده به ساوه رخ داد که طی آن خودروهای ال۹۰، پراید و سمند با یکدیگر تصادف کردند و در نتیجه این حادثه نیز ۶ نفر مصدوم شدند.

ابره دری با اشاره به وقوع پنج تصادف طی چهار ساعت در شهرستان ساوه تاکید کرد: انتظار است رانندگان در محورهای مواصلاتی با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.