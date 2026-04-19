  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

ابره دری:تصادف پژو با پراید در ساوه هشت مصدوم بر جای گذاشت

ساوه-رئیس فوریت‌های پزشکی و سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی ساوه گفت: تصادف پژو با پراید در این شهرستان هشت مصدوم بر جای گذاشت.

حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی مبنی بر سانحه حادثه ۲ دستگاه خودرو ساعت ۱۱ و ۹ دقیقه پیش از ظهر امروز( یکشنیه) در فاصله حدود پنج کیلومتری پس از ورودی روستای الوسجرد به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی با بیان اینکه بر اثر برخورد یک دستگاه پژو با یک دستگاه پراید، ۸ نفر مصدوم شدند، افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز فرماندهی و مدیریت حوادث اورژانس، چهار کد عملیاتی به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان در صحنه حادثه انجام دادند.

رئیس فوریت‌های پزشکی ساوه ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان با آمبولانس‌های اورژانس به مرکز درمانی شهید مدرس منتقل شدند تا روند درمان آنان ادامه یابد.

ابره‌دری با اشاره به وضعیت یکی از مصدومان گفت: در میان مصدومان یک کودک چهار ساله نیز وجود داشت که به دلیل شدت جراحات در وضعیت بدحال قرار داشت و به همراه سایر مصدومان برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 6805070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها