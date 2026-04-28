به گزارش خبرنگار مهر، سیامک الیاسپور صبح سهشنبه در نشست تخصصی با نمایندگان پارک علم و فناوری استان اظهار کرد: ادارهکل شیلات استان کرمانشاه در راستای مدیریت مدرن زنجیره توزیع و دسترسی آسانتر شهروندان به محصولات آبزی، راهاندازی پلتفرم «آبزیمارکت» را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به ظرفیت فناوریهای نوین در تنظیم بازار افزود: این استارتآپ میتواند نقش مؤثری در ایجاد تعادل میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایفا کند و زمینه حذف واسطههای غیرضروری و کاهش قیمت نهایی محصولات برای مردم را فراهم آورد.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه تصریح کرد: در نشست برگزار شده با کارشناسان پارک علم و فناوری استان، سازوکارهای اجرایی این طرح مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد نشستهای مشورتی و فنی برای نهاییسازی جزئیات آن ادامه یابد.
الیاسپور خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک تفاهمنامه دوجانبه میان ادارهکل شیلات و پارک علم و فناوری استان امضا خواهد شد تا اجرای این طرح به صورت رسمی آغاز شده و وارد مرحله عملیاتی شود.
نظر شما