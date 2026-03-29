دکتر جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این تجهیز پزشکی در ارتقای خدمات تشخیصی حوزه قلب و عروق اظهار کرد: دستگاه اکوکاردیوگرافی قابلیت بازسازی زنده تصاویر به‌صورت سه‌بعدی و چهاربعدی، امکان تشخیص دقیق‌تر و واقعی‌تر مشکلات بیماران را فراهم می‌کند.

وی افزود: این دستگاه می‌تواند در تشخیص ناهنجاری‌ هایی که با اکوهای قبلی قابل تشخیص نبودند نقش مؤثری داشته باشد.

نظری تصریح کرد: بهره‌برداری از این دستگاه پیشرفته، ضمن کاهش نیاز بیماران به جراحی‌های متعدد از اعزام آنان به کلانشهرهایی همچون تهران به دلیل نبود امکانات تشخیصی مشابه جلوگیری خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: این دستگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک و با مشارکت یک خانواده شهید با هزینه‌ای بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال خریداری شده و خدمات آن با تعرفه دولتی در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت و بیمه های مختلف درمانی را نیز شامل می‌شود.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی این دستگاه، گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی استان و ارتقای کیفیت خدمات تخصصی به بیماران قلبی و عروقی به شمار می‌رود.