شنیده شدن صدای دو انفحار در قروه؛ فعالیت پدافندی علت صداها اعلام شد

مرتضی حوانمردی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شنیده شدن دو صدای مهیب در سطح شهر، بررسیها نشان میدهد این صداها مربوط به فعالیت سامانههای پدافندی و عملیات رهگیری دو مرحلهای بوده است.
وی با تأکید بر حفظ آرامش شهروندان افزود: نیروهای مسلح کشور با آمادگی کامل در حال انجام مأموریتهای محوله هستند و امنیت منطقه به طور کامل برقرار است.
وی همچنین با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: یک فروند پهپاد دشمن در آسمان مناطق بیجار، قروه و دهگلان شناسایی و توسط سامانههای پدافندی رهگیری شده است.
فرماندار قروه از شهروندان خواست به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار را صرفاً از منابع معتبر دنبال کنند.
وی همچنین بر ضرورت حفظ خونسردی و آرامش عمومی تأکید کرد و گفت: هیچگونه تهدیدی متوجه مردم منطقه نیست و شرایط تحت کنترل کامل قرار دارد.
