به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵، در سومین روز کاری سال جدید، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران به‌دلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان بسته است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نقره همانند ۲ روز گذشته شاهد ورود جریان نقدینگی حقیقی بودند و با احتساب خروج نقدینگی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی روز جاری، مجموع خروج نقدینگی حقیقی طی این ۳ روز به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

در جریان معاملات امروز، بیش از ۴۶۶ میلیون واحد از ۳۴ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه طلا و نقره، در مجموع به ارزش ۴۳۲۰ میلیارد تومان خرید و فروش شد که البته به مراتب کمتر از ارزش معاملات روزهای گذشته است.

شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نقره در یک سال گذشته بیش از ۶.۵ همت بوده است.

تمرکز نیمی از ارزش معاملات در یک صندوق

بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیده‌بان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، یک صندوق پشتوانه طلا با مجموع ارزش معاملات ۲۰۹۰ میلیارد تومانی به تنهایی سهم بیش از ۴۸ درصدی از کل ارزش معاملات امروز صندوق‌های طلا و نقره را به خود اختصاص داد.

این در حالیست که سهم ۴ صندوق اول از کل ارزش معاملات به حدود ۷۱ درصد (۳۰۶۱ میلیارد تومان) رسید و در مقابل ۲۲ صندوق (حدود ۶۵ درصد از کل صندوق‌ها) سهمشان از کل ارزش معاملات امروز تنها قدری بالاتر از ۱۰ درصد بود و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۴۴۰ میلیارد تومان رسید.

خروج نقدینگی حقیقی از ۲۷ صندوق‌ طلا و نقره

خالص خروج جریان نقدینگی حقیقی صندوق‌های طلا و نقره در معاملات امروز ۸۰۷ میلیارد تومان بود اگرچه صندوق‌های نقره در مجموع شاهد ورود ۷ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی بودند.

از میان ۳۴ صندوق طلا و نقره، ۲۷ صندوق خروج نقدینگی ۸۳۶ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۷ صندوق دیگر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۲۸ میلیارد تومان بودند.

یک صندوق به تنهایی با خروج نقدینگی ۳۸۴ میلیارد تومانی حدود ۴۶ درصد از کل خروج نقدینگی را به نام خود ثبت کرد.

در سوی مقابل، ۲ صندوق با ورود ۱۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به‌تنهایی سهم حدودا ۶۰ درصدی از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.

در مجموع ۷ صندوق، هرکدام با خروج بیش از ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۸۷ درصد (۷۲۶ میلیارد تومان) از خروج نقدینگی کل بازار صندوق‌های طلا و نقره را به خود اختصاص دادند.

نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات

بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نشان می‌دهد که ۳ صندوق با افت‌های ۸۰ تا ۹۰ درصدی ارزش معاملات، رکورددار افت ارزش معاملات بودند.

در این بین یک سوم از صندوق‌های طلا و نقره (۱۰ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۳۳ درصد از صندوق‌ها (۱۱ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.

وضعیت قیمت صندوق‌ها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)

بر اساس داده‌های امروز، ۲۷ صندوق طلا با قیمتی پایین‌تر از NAV معامله شدند و ۷ صندوق دیگر (از جمله ۴ صندوق نقره) در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.

در میان این صندوق‌ها، ۲ صندوق با اختلاف ۳.۶ درصد کمتر و نزدیک به ۵ درصد بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.

جزئیات و مقایسه صندوق‌ها

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، می‌توانید به جدول مقایسه‌ای زیر مراجعه کنید. ارزش‌ها به صورت میلیارد تومان و سهم‌ها به صورت درصد بیان شده است. رتبه‌بندی هر صندوق با توجه به پارامتر مورد نظر در ستونی متناظر با آن پارامتر انجام شده است.

نوع صندوق نماد نام ارزش معاملات سهم از کل ارزش رتبه درصد تغییرات ارزش رتبه جریان نقدینگی حقیقی سهم از ورود یا خروج رتبه موقعیت قیمت به NAV رتبه درصد آخرین قیمت رتبه آخرین به پایانی رتبه طلا امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا ۱۸.۷۷۰ ۰.۴۳ ۲۲ -۸۰.۶۸ ۱۹ -۱.۷۰۷ ۰.۲۰ ۱۳ -۱.۸۹ ۱۳ -۱.۹۸ ۲۹ ۰.۴۶ ۳۲ طلا آتش صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۵۷.۸۹۹ ۱.۳۴ ۱۳ -۴۵.۹۳ ۷ -۱۶.۸۴۵ ۲.۰۱ ۲۷ -۰.۵۰ ۲۳ -۱.۹۸ ۲۹ -۰.۱۱ ۲۲ طلا آلتون صندوق س. کالای آسمان ۶۴.۵۹۷ ۱.۵۰ ۱۲ -۴۶.۲۱ ۸ -۳۶.۳۲۸ ۴.۳۴ ۲۹ -۰.۴۷ ۲۴ -۳.۳۱ ۶ ۰.۱۸ ۳۰ طلا تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن ۲۰.۲۲۱ ۰.۴۷ ۲۰ -۷۳.۹۷ ۱۷ -۸.۳۴۷ ۱.۰۰ ۲۴ -۱.۸۵ ۱۴ -۲.۱۶ ۲۸ ۰.۳۲ ۳۱ طلا جام طلا صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی ۱۴.۰۵۹ ۰.۳۳ ۲۵ NaN #### -۷.۰۰۴ ۰.۸۴ ۲۱ ۰.۲۳ ۲۹ -۳.۳۴ ۵ -۰.۷۲ ۲ طلا جواهر صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس ۱۱۳.۴۶۹ ۲.۶۳ ۷ -۱۲.۴۷ ۱ -۴۵.۲۱۶ ۵.۴۱ ۳۰ -۲.۶۳ ۴ -۲.۴۵ ۲۴ ۰.۰۹ ۲۸ طلا درخشان صندوق س.کالای آبان ۵۲.۸۸۰ ۱.۲۲ ۱۵ -۵۲.۷۷ ۱۲ ۴.۸۶۶ ۱۷.۱۶ ۳ -۲.۲۹ ۷ -۳.۱۸ ۹ ۰.۰۴ ۲۷ طلا درنا صندوق س.پشتوانه طلای درنا ۳.۶۵۰ ۰.۰۸ ۳۰ NaN #### -۲.۵۰۵ ۰.۳۰ ۱۵ -۱.۴۰ ۱۶ -۳.۴۶ ۳ -۰.۵۹ ۶ طلا رز ترنج صندوق س.پشتوانه طلای رز ۸۱.۴۶۴ ۱.۸۹ ۹ NaN #### -۸.۱۲۶ ۰.۹۷ ۲۳ -۰.۷۳ ۲۱ -۱.۹۴ ۳۱ -۰.۰۳ ۲۴ طلا رزگلد صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی ۸.۸۸۲ ۰.۲۱ ۲۹ NaN #### -۲.۷۱۰ ۰.۳۲ ۱۶ -۲.۲۳ ۹ -۲.۷۹ ۲۲ -۰.۴۹ ۱۱ طلا ریتون صندوق س.پشتوانه طلاجام زرینپاد ۱۲۷.۰۳۴ ۲.۹۴ ۶ NaN #### ۳.۳۸۶ ۱۱.۹۴ ۴ -۲.۶۰ ۵ -۱.۹۴ ۳۱ ۰.۸۱ ۳۴ طلا زر صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان ۷۳.۵۸۹ ۱.۷۰ ۱۱ -۲۶.۴۴ ۲ ۱۱.۷۶۵ ۴۱.۴۹ ۱ -۳.۶۲ ۲ -۲.۱۸ ۲۷ -۰.۴۶ ۱۲ طلا زرفام صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا ۲۳.۴۵۱ ۰.۵۴ ۱۸ -۷۴.۳۷ ۱۸ -۵.۱۶۶ ۰.۶۲ ۲۰ -۳.۲۸ ۳ -۳.۲ ۷ -۰.۳۱ ۱۶ طلا زرگر صندوق س.کالای کارآمد ۱.۷۰۰ ۰.۰۴ ۳۳ NaN #### -۰.۰۵۵ ۰.۰۱ ۹ ۰.۰۲ ۲۸ -۲.۳۲ ۲۶ -۰.۲۲ ۱۸ طلا زروان صندوق س.کالای ویستا ۱۱.۱۴۳ ۰.۲۶ ۲۷ -۸۷.۵۶ ۲۱ -۴.۹۹۰ ۰.۶۰ ۱۹ -۱.۳۹ ۱۷ -۲.۹۷ ۱۸ -۰.۶۵ ۵ طلا زمرد صندوق س.کالای زمرد بیدار ۱۶.۸۸۹ ۰.۳۹ ۲۳ -۷۳.۲۷ ۱۶ -۷.۱۲۰ ۰.۸۵ ۲۲ -۱.۹۶ ۱۲ -۲.۸۶ ۲۱ -۰.۲۱ ۱۹ نقره سیلور صندوق س.بازده نقره نوا ۱۲.۰۷۱ ۰.۲۸ ۲۶ NaN #### -۰.۰۱۹ ۰.۰۰ ۸ ۱.۹۳ ۳۳ -۳.۱۹ ۸ -۰.۰۵ ۲۳ نقره سیمین صندوق س.نقره سیمین هوبر ۲۳.۳۸۷ ۰.۵۴ ۱۹ NaN #### ۲.۲۵۴ ۷.۹۵ ۵ ۱.۱۸ ۳۱ -۳.۱۶ ۱۰ -۰.۴۱ ۱۳ طلا طلا صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس ۴۲۸.۸۴۸ ۹.۹۳ ۲ -۵۶.۸۱ ۱۴ -۹۹.۷۷۵ ۱۱.۹۳ ۳۳ -۲.۲۸ ۸ -۳.۰۶ ۱۶ -۰.۱۷ ۲۱ طلا عیار صندوق طلای عیار مفید ۲۰۸۹.۵۹۵ ۴۸.۳۶ ۱ -۴۰.۱۰ ۴ -۳۸۴.۵۳۴ ۴۵.۹۸ ۳۴ -۱.۴۷ ۱۵ -۲.۹۹ ۱۷ -۰.۰۲ ۲۵ طلا قیراط صندوق س.کالای درفش دماوند ۱۴.۷۸۳ ۰.۳۴ ۲۴ -۴۱.۶۳ ۶ -۳.۶۹۵ ۰.۴۴ ۱۷ -۰.۱۳ ۲۶ -۳.۶۹ ۲ -۰.۵۲ ۱۰ طلا کهربا صندوق س. کالای کهربا ۳۱۷.۹۸۱ ۷.۳۶ ۳ -۴۱.۴۱ ۵ -۶۹.۳۵۹ ۸.۲۹ ۳۲ -۱.۰۹ ۱۹ -۳.۱۲ ۱۴ ۰.۰۱ ۲۶ طلا گلدا صندوق س.پشتوانه طلای پاداش ۹.۶۵۳ ۰.۲۲ ۲۸ NaN #### -۲.۳۸۳ ۰.۲۸ ۱۴ -۱.۳۰ ۱۸ -۲.۳۹ ۲۵ ۰.۱۵ ۲۹ طلا گلدیس صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین ۲.۳۵۲ ۰.۰۵ ۳۱ -۸۶.۹۹ ۲۰ -۱.۵۱۶ ۰.۱۸ ۱۲ -۰.۰۳ ۲۷ -۱.۲ ۳۴ -۰.۲۰ ۲۰ طلا گنج صندوق س. سیمای کاردان ۱۷۳.۱۸۲ ۴.۰۱ ۵ -۴۹.۸۱ ۱۱ -۵۴.۲۴۲ ۶.۴۹ ۳۱ -۲.۱۸ ۱۱ -۳.۰۹ ۱۵ -۰.۶۵ ۴ طلا گوهر صندوق طلای کیان ۱۰۹.۵۸۹ ۲.۵۴ ۸ -۵۵.۸۸ ۱۳ -۱۵.۷۱۶ ۱.۸۸ ۲۵ -۲.۴۵ ۶ -۳.۱۶ ۱۰ -۰.۵۹ ۷ طلا لیان صندوق س.کالای دیبای معیار ۷۶.۰۷۳ ۱.۷۶ ۱۰ -۳۵.۱۸ ۳ -۱۶.۱۵۸ ۱.۹۳ ۲۶ -۰.۸۰ ۲۰ -۲.۶۸ ۲۳ -۰.۳۱ ۱۵ طلا مثقال صندوق س.کالای آگاه ۲۲۴.۷۱۵ ۵.۲۰ ۴ -۴۸.۵۳ ۹ ۱.۰۰۸ ۳.۵۵ ۶ -۲.۲۲ ۱۰ -۲.۹ ۱۹ -۰.۲۶ ۱۷ طلا ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر ۵۷.۲۶۰ ۱.۳۳ ۱۴ -۴۸.۹۶ ۱۰ -۳۶.۲۷۴ ۴.۳۴ ۲۸ -۰.۶۴ ۲۲ -۳.۴ ۴ -۰.۹۲ ۱ طلا نفیس صندوق س.پشتوانه طلای صبا ۱۸.۸۷۶ ۰.۴۴ ۲۱ -۶۰.۳۴ ۱۵ -۴.۷۷۱ ۰.۵۷ ۱۸ -۳.۶۴ ۱ -۲.۸۷ ۲۰ -۰.۳۴ ۱۴ نقره نقرابی صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱ ۲۸.۴۰۶ ۰.۶۶ ۱۷ NaN #### ۰.۰۰۰ ۰.۰۰ ۷ ۴.۹۲ ۳۴ -۴.۸۹ ۱ -۰.۵۹ ۸ نقره نقران صندوق س.کالای کهربا۱ ۴۱.۳۹۱ ۰.۹۶ ۱۶ NaN #### ۵.۰۷۶ ۱۷.۹۰ ۲ ۱.۳۷ ۳۲ -۳.۱۶ ۱۰ -۰.۵۵ ۹ طلا نگین فارس صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس ۲.۲۵۱ ۰.۰۵ ۳۲ NaN #### -۱.۴۱۶ ۰.۱۷ ۱۱ ۰.۴۲ ۳۰ -۱.۵ ۳۳ ۰.۷۸ ۳۳ طلا همیان صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر ۰.۴۹۶ ۰.۰۱ ۳۴ NaN #### -۰.۲۴۸ ۰.۰۳ ۱۰ -۰.۳۱ ۲۵ -۳.۱۴ ۱۳ -۰.۶۹ ۳

