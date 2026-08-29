به گزارش خبرگزاری مهر،مرکز آموزشهای تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیراز بهعنوان تنها مرکز آموزشی جنوب کشور در این حوزه، ظهر شنبه با حضور سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.
این مرکز با دریافت مجوز رسمی و زیر نظر دانشگاه جامع علمیکاربردی راهاندازی شده و با هدف توانمندسازی و ارتقای دانش فعالان حوزه کار و تولید، ارائه آموزشهای تخصصی به گروههای مختلف این حوزه را دنبال میکند.
این مجموعه در فضایی بیش از ۵۰۰ مترمربع و با برخورداری از پنج کلاس درس مجهز راهاندازی شده و ۹ اتاق و سالن شامل بخش مدیریت، آموزش دانشجویی، واحد پژوهش و دبیرخانه نیز در آن پیشبینی شده است.
تمرکز بر چهار گروه هدف
مرکز آموزشهای تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیراز با تمرکز بر نیازهای تعاونگران، کارآفرینان، کارجویان و کارفرمایان، دورههای آموزشی متنوعی را برگزار خواهد کرد.
آموزشهای مرتبط با ایمنی کار، قوانین تعاون و کار، مهارتهای کارآفرینی، مهارتهای رفتاری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله دورههای تخصصی این مرکز است.
راهاندازی این مرکز با هدف تقویت مهارتهای تخصصی نیروی انسانی و فعالان حوزه کار و تولید، میتواند زمینهای برای ارتقای بهرهوری، توسعه مهارتهای شغلی و بهبود فضای کسبوکار در استان فارس فراهم کند.
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