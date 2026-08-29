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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

آغاز عملیات اجرایی ساخت ۹۱ واحد تجاری در نهاوند

آغاز عملیات اجرایی ساخت ۹۱ واحد تجاری در نهاوند

همدان- عملیات اجرایی احداث ۹۱ باب مغازه تجاری در نهاوند با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی و با حضور مقامات استانی و شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه ۹۱ باب مغازه تجاری صبح شنبه با حضور کرکه‌آبادی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان، امام‌جمعه، فرماندار، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.

این پروژه با اعتباری افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان اجرایی می‌شود که نیمی از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل آورده سرمایه‌گذار و ۵۰ درصد دیگر از محل اعتبارات شهرداری نهاوند تامین شده است.

اجرای این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های تجاری، رونق اقتصادی شهرستان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای کسب‌وکارها در دستور کار مدیریت شهری نهاوند قرار گرفته است.

کد مطلب 6930977

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