آغاز عملیات اجرایی ساخت ۹۱ واحد تجاری در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه ۹۱ باب مغازه تجاری صبح شنبه با حضور کرکهآبادی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان، امامجمعه، فرماندار، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.
این پروژه با اعتباری افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان اجرایی میشود که نیمی از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل آورده سرمایهگذار و ۵۰ درصد دیگر از محل اعتبارات شهرداری نهاوند تامین شده است.
اجرای این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای تجاری، رونق اقتصادی شهرستان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای کسبوکارها در دستور کار مدیریت شهری نهاوند قرار گرفته است.
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